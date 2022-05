Præsident Khalifa bin Zayed Al-Nahyan er død i en alder af 73 år.

Det sker efter flere års sygdom.

Det skriver Emiraternes statslige nyhedsbureau WAM ifølge Aljazeera.

Præsident Khalifa bin Zayed Al-Nahyan overtog posten som præsident fra sin far i 2004 og har siddet lige siden.

'Ministeriet for præsidentielle anliggender meddelte, at der vil være 40 dages officiel sorg med flag på halv stang og tre dages lukning af ministerier og officielle enheder på føderalt og lokalt niveau og den private sektor,' skrev agenturet på Twitter fredag.

Khalifa var sjældent blevet set offentligt siden han blev ramt af et slagtilfælde i 2014, hvor hans bror, Abu Dhabis kronprins Mohammed bin Zayed blev set som de facto-herskeren og beslutningstageren af ​​store udenrigspolitiske beslutninger, som for eksempel at deltage i en saudi-ledet krig i Yemen.

I henhold til forfatningen ville vicepræsident og premierminister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, herskeren i Dubai, fungere som præsident.

Det vil han gøre indtil det føderale råd, som grupperer herskerne i de syv emirater, mødes inden for 30 dage for at vælge en ny præsident.