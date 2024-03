Julia Navalnaja afviste længe selv at gå ind i politik. Nu overtager den russiske økonom sin mands projekt.

Hun har i årevis stået ved sin mands side under hans politiske kamp mod korruption og magtmisbrug i Ruslands øverste politiske lag.

Men efter Aleksej Navalnyjs død vil Julia Navalnaja føre kampen videre i sin mands sted i spidsen for den russiske opposition.

Også selv om hun tidligere har forsvoret, at hun ville gå ind i politik.

Det kunne Navalnaja fortælle i en videotale mandag, tre dage efter at det blev kendt, at hendes mand var død i en straffekoloni i Sibirien.

- Jeg vil fortsætte Aleksej Navalnyjs arbejde, fortsætte med at kæmpe for vores land, sagde Julia Navalnaja ifølge Reuters.

Parrets fælles historie går tilbage til 1998. Her mødte den dengang 22-årige Julia Abrosimova under en ferie i Tyrkiet den jævnaldrende Aleksej Navalnyj.

De blev kærester, blev gift to år senere, og siden fik de en datter og en søn.

Navalnaja uddannede sig som økonom, men blev hjemmegående husmor og forsøgte at opretholde et normalt familieliv, mens advokaten Navalnyj blev politisk aktivist og en gradvist mere fremtrædende kritiker af Kreml.

Også mens presset fra det russiske styre gradvist voksede.

- Min primære opgave er at sikre, at vores familie bevares - på trods af alt, har Julia Navalnaja sagt til magasinet Harper's Bazaar.

Navalnaja var ikke bare politisk på linje med sin mand, men var også med til at definere hans politiske standpunkter. Det har kilder tæt på det russiske par fortalt til det amerikanske politiske medie Politico.

Generelt var Navanlyj-parret meget tæt forbundet, fortæller Anna Veduta, der arbejder for den amerikanske afdeling af Anti-Corruption Foundation, som er en privat organisation stiftet af Navalnyj.

- Der var en form for telepatisk forbindelse mellem dem.

- Nogle gange behøvede de ikke engang at tale, for de tænkte det samme, siger Anna Veduta til Politico.

Da Aleksej Navalnyj i 2020 blev forgiftet under en kampagnetur i Rusland og blev lagt i koma på et hospital i Omsk, kæmpede Julia Navalnaja for at få ham udskrevet, så han kunne få behandling på et udenlandsk hospital.

Det lykkedes, og et tysk ambulancefly transporterede Navalnyj til et hospital i Berlin, hvor det viste sig, at han var forgiftet med nervegiften novitjok.

Han kom sig dog og indlogerede sig i Tyskland sammen med sin familie, indtil Navalnaja og Navalnyj sammen fløj tilbage til Rusland i januar 2021. Men straks efter landingen blev Navalnyj anholdt, og parret blev adskilt.

Siden har de ikke været ude i friheden sammen.

Tilbage i Rusland blev Navalnyj idømt flere lange fængselsstraffe. Den sidste dom fik han i august 2023, hvor han blev idømt 19 års fængsel for ekstremisme.

Julia Navalnaja kunne i begyndelsen besøge sin mand i fængslet, men siden mistede Navalnyj retten til at få besøg, og ifølge nyhedsbureauet AFP så parret sidst hinanden i februar 2022.

Derefter måtte de nøjes med at skrive breve til hinanden.

Det er uvist, om Navalnaja vil videreføre sin mands politiske arbejde fra sit hjemland eller udlandet. Men i sin videotale mandag skjulte hun i hvert fald ikke sin foragt for det russiske styre og Ruslands præsident.

Og hun har trods alt på nærmeste hold oplevet, hvilke konsekvenser det kan have at gå op imod det russiske lederskab.

- Vladimir Putin dræbte min mand. Ved at dræbe Aleksej dræbte Putin den ene halvdel af mig - halvdelen af mit hjerte og halvdelen af min sjæl.

- Men jeg har stadig den anden halvdel, og den fortæller mig, at jeg ikke har nogen ret til at give op, lød det mandag fra Julia Navalnaja.

