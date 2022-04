På bare en uge har to konservative medlemmer af det britiske parlament været involveret i sexskandaler.

Tirsdag klagede en kvindelig parlamentariker over, at en mandlig kollega helt åbent havde set porno i parlamentet på sin mobil, og at han ikke holdt op, da han så hende.

En anden kvindelig politiker bekræftede ved et møde i det konservative parti, at hun har oplevet det samme med den mandlige politiker.

Hans navn er endnu ikke offentliggjort, men episoden trækker forsider i de britiske aviser.

Torsdag forsøgte forsvarsminister Ben Wallace i BBC at forklare, hvorfor der tilsyneladende er en udbredt sexisme i parlamentet.

»Der er et generelt problem med kulturen i Underhuset. Det er meget lange arbejdsdage med afstemninger sent ud på aftenen. Det betyder, at nogle frekventerer barer, og i årtier har det skabt udfordringer i forhold til ordentlig opførsel, siger Ben Wallace.

Premierminister Boris Johnson har den seneste uge haft travlt med undskyldninger på eget partis vegne og løfter om at gøre noget ved problemet.

Partilederen for De Grønne, Caroline Lucas, bad forleden Johnson om at få ryddet op i problemet.

Hun pointerede, at der lige nu er 56 verserende sager i parlamentet om upassende, seksuel opførsel, og at disse indbefatter sager mod tre ministre i Boris Johnsons regering.

»Selvfølgelig er seksuel chikane uacceptabelt, og det er godt, at der er procedurer, der gør det muligt at rejse disse sager internt. Sexchikanesager er helt sikkert bortvisningsgrund i vores parti,« sagde Boris Johnson i parlamentet onsdag.

Sagen om porno i parlamentet ser nu ud til at vokse med oppositionsleder Keir Starmer ude med en besked til Boris Johnson at handle nu.

»Det her er en usædvanlig sag, fordi De Konservative ved, hvem det drejer sig om. Efter min mening bør de reagere nu snarere end senere,« siger Keir Starmer til ITV

Labourpolitikeren Angela Rayner er blevet beskyldt for at forsøge at distrhere Boris Johnson ved at krydse og afkrydse sine ben. beskylkdningerne har skabt stor røre. Foto: - Vis mere Labourpolitikeren Angela Rayner er blevet beskyldt for at forsøge at distrhere Boris Johnson ved at krydse og afkrydse sine ben. beskylkdningerne har skabt stor røre. Foto: -

Og pornosagen er ikke den eneste sexskandale, der plager De Konservative lige nu. The Mail bragte søndag en artikel, hvor en unavngiven konservativ politiker beskyldte Labours Angela Rayner for bevidst at forsøge at bringe Boris Johnson ud af fatning ved at krydse sine ben på en distraherende måde.

Artiklen, der havde referencer til en lignede handling af Sharon Stone i filmen Iskoldt Begær, skabte stor røre. Angela Rayner kaldte beskyldningerne for »desperate og perverse«.

»Det er virkelig ulækkert, og det er ikke bare et angreb på mig som kvinde, men har dybe rødder i snobberi og klasseprægede fordomme, om der, hvor jeg kommer fra, sagde Angela Rayner tirsdag.

Også i denne sag har Boris Johnson måtte træde til, og her var han relativt klar i spyttet.

Angela Rayner blev sammenlignet med Sharon Stone i filmen Iskoldt Begær. Det har har skabt stor vrede i britisk politik Foto: Valery HACHE Vis mere Angela Rayner blev sammenlignet med Sharon Stone i filmen Iskoldt Begær. Det har har skabt stor vrede i britisk politik Foto: Valery HACHE

»Sådanne udtalelser er udtryk for et kvindesyn, vi slet ikke vil acceptere. Hvis vi finder ud af, hvem der står bag dette, kan vedkommende forvente en særdeles hårdhændet behandling af partiet,« siger Boris Johnson.

Sexskandalerne kommer på et meget ubelejligt tidspunkt for premierministeren. Torsdag den 5. maj er der lokalvalg i Storbritannien. De Konservative er allerede ramt af skandalerne omkring partygate, hvor premierministeren deltog i ulovlige fester under covid-nedlukningerne.

Boris Johnsons politiske karriere er på spil ved lokalvalgene. Hvis hans parti får et dårligt valg, kan det meget vel udløse et mistillidsvotum fra egne rækker. Og ulovlige fester med deltagelse af premierministeren, kombineret med porno i parlamentet, er ikke nødvendigvis De Konservative kærnevælgeres kop the.