»Vi kan bekræfte, at der er sket et læk.«

Er du en af de flere millioner, der har en bruger på streamingsiden Twitch, så skal du nok skynde dig ind at ændre koden til din bruger.

I hvert fald kan streamingsiden på Twitter bekræfte, at de har været udsat for et massivt datalæk.

Og det er ikke et hvilket som helst læk, den populære side har været udsat for.

Fortrolige virksomhedsoplysninger og streamers indtjening er blevet røbet og lagt online. Det skriver BBC, der også skriver, at mere end 100 GB data er blevet lagt online.

Det er fra Twitch selv småt med informationer om datalækket, men de skriver på Twitter, at de arbejder på højtryk for at forstå omfanget.

BBC har snakket med flere streamers fra siden. En af dem fortæller, at det indtjeningstal, der blev lækket, er '100 procent korrekt.' En anden fortæller, at det er 'nøjagtigt', mens en tredje fortæller, at det er 'cirka rigtig.'

Twitch er en international hjemmeside, der er ejet af Amazon. Twitch blev oprettet i 2011, og siden er brugerne strømmet til.

På Twitch kan man blandt andet streame eller se udsendelser med computerspil.