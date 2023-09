Under covid-19 fik virksomhederne pludselig øjnene op for, at medarbejderne kunne arbejde hjemmefra.

Nu er der dog nogle firmaer, som synes, at det er på tide, at medarbejderne vender tilbage til deres skriveborde på kontoret.

Heriblandt den populære datingapp Grindr, som i august besluttede sig for at, at det skulle være slut med muligheden for at arbejde andre steder end på kontoret. De gav deres medarbejdere to uger til at beslutte, om de ville forlade virksomheden med fratrædelsesgodtgørelse, eller om de ville indordne sig under de nye regler.

Ifølge CNN ville dette betyde, at mange medarbejdere ville være nødt til at flytte til de byer, hvor kontoret, som de skal møde på to gange om ugen, ligger.

Fagforeningen CWA mener, at beslutningen er et forsøg på at forhindre medarbejdernes i at organisere sig.

'I stedet for at anerkende fagforeningen, udstedte virksomheden en ny tilbage-til-kontoret-politik, der krævede, at personalet flyttede eller sagde op,' siger CWA i en erklæring.

Hele 80 ud af Grindrs 178 ansatte stoppede således i virksomheden ved udgangen af august.

Ifølge en talsmand har CWAs påstand dog ingen gang på jorden.

'Vi ser frem til at vende tilbage til kontoret i en hybridmodel i oktober og yderligere forbedre produktiviteten og samarbejdet for hele vores team,' siger talsmanden.