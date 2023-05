Der findes kriminelle handlinger, som trodser enhver beskrivelse.

Således er det formodede mord på en 27-årig ukrainsk kvinde i Bangkok et tilfælde, der bedst kan beskrives som et bestialsk drab.

Kvinden, Alona Shevchenko, blev efter et par dage fundet død i en ejerlejlighed på 32. etage. Manden, der mistænkes for mordet, er den 25-årige polak Lagoda Filippow Jan Jerzy. Det skriver Bangkok Post.

Hendes krop var skåret op fra nakken og ned til venstre skulder. Og hendes venstre hånd var skåret helt væk.

Jerzy tog mandag en taxi væk fra bygningen, men han havde tilsyneladende så travlt, at chaufføren blev mistænksom.

Chaufføren forsøgte at få manden til at vente og gav på sin telefon de ansatte på hotellet besked om den mistænkelige opførsel.

Den polske mand var dog ikke til at stoppe. Han fik chaufføren til at køre mod grænsebyen i provinsen Sa Kaeo.

Politiet fandt kvinden i sengen på hotellet, og hun havde tilsyneladende været død i flere dage. Der blev fundet en sav ved siden af liget.

Den 29. april var kvinden ankommet til lejligheden sammen med manden. De var begge turister.

Politiet fandt ud af, at manden havde betalt 300 kroner for turen til den thailandske grænse til Cambodia.

Det var her, at flugten sluttede for den 27-årige. Han blev anholdt og sigtet for det grufulde mord i Bangkok.