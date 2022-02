Hun skal stoppe med at sende hundredvis af truende beskeder og hun skal stoppe med at møde op ved hans hus.

En amerikansk kvinde har nu fået et polititilhold, efter at hun tilsyneladende har sendt bossen for Apple, Tim Cook, beskeder. Det skriver Sky News.

Tilholdet forlanger at den 45-årige kvinde holder op med at chikanere, forfølge eller kontakte Apples chef. Det blev uddelt af en retten i Santa Clara i Californien i fredags.

I begrundelsen for polititilholdet siger Apple, at kvinden, der kommer fra delstaten Virginia, begyndte at chikanere Tim Cook i oktober 2020. Dengang tweetede hun, at hun var gift med ham, og at han var far til hendes tvillingebørn.

Tim Cook fotograferet ved åbningen af The Grove. Foto: MARIO TAMA Vis mere Tim Cook fotograferet ved åbningen af The Grove. Foto: MARIO TAMA

Kvinden beskyldes også for at have sendt omkring 200 mail inden for bare en måned. De havde 'været betydeligt eskalerende i tonen', og de var 'truende og stærkt foruroligende' som tv-stationen NBC kunne rapportere, idet den citerede polititilholdet.

I en af beskederne sendte hun angiveligt et foto at en ladt revolver. Og i en anden besked sagde hun, at hun aldrig ville hverken tilgive eller glemme Tim Cook.

Apple hævder, at hun har lavet dusinvis af firmaer i hans navn i både Californien, New York og Virginia. Et af dem, der var oprettet i hans navn, hed Safe Sexclinic, Cook HIV.

I september sidste år sendte kvinden er mail til Tim Cook. I den ansøgte hun om at blive hans værelseskammerat i Palo Alto, hvor Cook bor.

Tim Cook taler ved et onlinebegivenhed, hvor han præsenterer nye produkter. Foto: Brooks Kraft / Apple Inc. / AFP Vis mere Tim Cook taler ved et onlinebegivenhed, hvor han præsenterer nye produkter. Foto: Brooks Kraft / Apple Inc. / AFP

Måneden efter kørte hun sin Porsche fra Virginia til hans hjem, hvor hun spurgte sikkerhedsfolkene om, hun kunne komme til at tale med Cook.

De nægtede hende at besøge deres chef og fortalte hende, at hun skulle forlade stedet. 20 minutter efter kom hun tilbage, og vagtfolkene tilkaldte politiet.

Men mailene og tweetsene blev ved med at komme. I december sidste år bad hun om 2,6 milliarder kroner i kontanter.

i januar tweetede hun, at han ville begå selvmord i sit hjem.