Kun små tre minutter inde sin tale fortrak Erin Maye Quades ansigt sig i smerte. Hun holdt sig på maven, stoppede med at tale og tog i stedet nogle dybe indåndinger.

»Undskyld mig,« nåede hun lige at sige.

Optrinet ved et vælgermøde i den amerikanske stat Minnesota kan ses på en YouTube-video, der har spredt sig og skabt forargelse.

For selvom Erin Maye Quade efter 15-20 sekunder kunne fortsætte sin tale i forsøget på at blive opstillet til Senatsvalget, var der en grund til, at hun pludselig fik ondt.

Som hun selv sagde, da hun i første omgang gik op på scenen.

»Har de afsløret, at jeg er gået i fødsel? Så I må lige bære over med mig,« lød det fra hende.

Ja, det var veer, der fik Erin Maye Quade til at reagere midt i sin tale i forbindelse med opstillingsracet hos Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party.

Men hun fortsatte og fuldførte sit syv minutter lange indlæg, hun svarede efterfølgende på spørgsmål fra salen i 20 minutter, hvorefter hun blev siddende til den første afstemning, der varede i 30 minutter. Det skriver New York Times.

Efter den indledende tale rejste en kvinde i salen sig op og sagde:

»Der skete lige noget virkeligt vigtigt, og noget virkeligt frastødende her,« lød det, hvorefter vedkommende kom med en kritik af, opstillingsseancen ikke var blevet udsat af den anden kandidat, Justin Emmerich.

Udbruddet blev mødt af buhråb.

Men kritikken af det, der foregik, er siden steget i styrke.

»Mens vi var imponeret af hendes styrke, var det skræmmende at se en kvinde gå igennem denne sårbare situation, uden at nogen brød ind og stoppede det,« siger Emma McBride fra organisationen Women Winning, der har støttet Erin Maye Quades opstilling.

Modkandidaten Justin Emmerich fik flest stemmer ved afstemningen, men ikke nok til at vinde valget, så der måtte en ny runde til.

Her forlod Erin Maye Quade vælgermødet og tog i stedet på hospitalet, hvor hun siden fødte datteren Harriet.

Imens vandt Justin Emmerich den efterfølgende afstemning i fraværet af modstandere.

Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party har forsvaret beslutningen om af gennemføre seancen på trods af, at Erin Maye Quade var gået i fødsel.

»For at kunne gennemføre en retfærdig opstillingsprocedure kanden ikke bare lukkes eller udskydes,« lyder det i en udtalelse:

»Hvis en delegeret havde ønsket at udsætte opstillingsproceduren, kunne man have lavet et forslag om udsættelse, som konventet så ville have stemt om. Der blev ikke fremsat et sådant forslag.«