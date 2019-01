Et tidsrum på godt fire timer. Det kan vise sig at rumme svaret på, hvad der skete den dag, den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen sporløst forsvandt.

I snart elleve uger har den norske kvinde været forsvundet - og hun frygtes at være kidnappet. Nu oplyser politiet, hvornår man sidst har livstegn fra hende.

Det skriver det norske politi i en pressemeddelelse tirsdag formiddag.

Siden politiet i sidste uge for første gang fortalte om sagen til offentligheden, efter man indtil da havde efterforsket den i al hemmelighed, har det været klarlagt, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt engang i løbet af den 31. oktober sidste år, mens hendes mand - Tom Hagen, der er en af landets rigeste - var på arbejde.

Anne-Elisabeth Hagen har været væk siden den 31. oktober sidste år. Foto: Privat / NTB scanpix Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været væk siden den 31. oktober sidste år. Foto: Privat / NTB scanpix

I pressemeddelelsen fra politiet om det seneste nye i sagen lyder det nu, at man mener, den 68-årige kvinde forsvandt fra sit hjem i tidsrummet mellem klokken 09:15 og 13:30.

'Sidste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09:14,' oplyses det i pressemeddelelsen, som fortsætter:

'Tom Hagen tog på arbejde cirka klokken 09:00 og var tilbage i boligen cirka 13:30. Politiet blev varslet omkring en halv time senere'.

Da Tom Hagen kom hjem til huset i Lørenskog øst for Oslo den dag, fandt han det tomt, mens der lå en seddel fra de formodede gerningsmænd.

Af sedlen fremgik der et krav om løsepenge og trusler om, at Anne-Elisabeths liv ville være i fare, hvis politiet blev involveret.

På trods af truslen valgte Tom Hagen at kontakte politiet, som siden har arbejdet på at finde frem til, hvor Anne-Elisabeth kan holdes skjult.

Til norsk TV 2 fortæller politioverbetjent Christian Berge fra Øst Politidistrikt, at man arbejder ud fra flere teorier om, hvordan den 68-årige kvinde kan være blevet taget fra sit hjem.

»Hun kan være blevet bortført levende. Hun kan være blevet bedøvet. Hun kan være blevet fragtet i bil, hun kan være blevet båret. Vi holder alle disse muligheder åbne,« fortæller han.

Her ses ægteparrets hjem øst for Oslo. Foto: Jens Astrup Vis mere Her ses ægteparrets hjem øst for Oslo. Foto: Jens Astrup

Mandag aften stod familiens bistandsadvokat, Svein Holden, frem på tv og fortalte i det norske TV 2-program 'Åsted Norge', at der er én ting, der er vigtigere end noget andet for familien:

»De ønsker at få Anne-Elisabeth hjem i så god behold som muligt,« sagde han.

Advokaten har tidligere udtalt, at familien er indstillet på at indlede en proces for at få hende trygt hjem.

»Derfor ønsker familien at komme i bedre og anderledes kontakt end det, der har været tilfældet ind til nu. Hvis de får bekræftet, at hun er i god behold, er familien klar på at finde en løsning for at få hende hjem,« fortalte han.

Familien har indtil videre valgt at følge politiets råd om ikke at efterkomme kravet om løsepenge.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og Tom Hagen har tre børn og flere børnebørn.