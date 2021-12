Politiet i Los Angeles har offentliggjort en video fra en hændelse, der førte til drabet på en uskyldig pige på bare 14 år.

Det skete samtidigt med, at betjenten skød mod en mistænkt i et varehus.

Videoen er optaget med et kropsbårent kamera, blandt andet båret af den betjent, der affyrede skuddene. Det skriver Sky News.

Den 14-årige Valentina Orellana-Peralta befandt sig i prøverummet i varehuset den 23. december, da en kugle ramte hende. Den kom igennem en gipsvæg.

Her se de bevæbnede betjente gå frem mod den mistænkte i varehuset. Foto: LAPD Vis mere Her se de bevæbnede betjente gå frem mod den mistænkte i varehuset. Foto: LAPD

Billederne viser betjentene, der går i aktion mod en mand, der tilsyneladende angreb folk i varehuset

Manden hed Daniel Elena Lopez og han kan ses lange ud mod to kvinder. Den ene trak han med sig gennem gangene, da hun prøvede at slippe væk.

Flere vidner havde set manden bruge en cykellås som et våben.

Oprindeligt blev han set på varehusets videoovervågning, da han gik ind med låsen i hånden.

Politiet har fået øje på Daniel Elena Lopez bagest i rummet. Sekunder senere er han død. I forgrunden ses kvinden, der har blødt på gulvet. Foto: LAPD Vis mere Politiet har fået øje på Daniel Elena Lopez bagest i rummet. Sekunder senere er han død. I forgrunden ses kvinden, der har blødt på gulvet. Foto: LAPD

Han var tilsyneladende desorienteret før han angreb en kvinde på rulletrappen – men hun slap hurtigt fri af hans greb.

Efter at have forladt butikken i omkring 90 sekunder, kom han tilbage og overfaldt en ny kvinde med låsen. Denne gang forsøgte han at trække hende mod prøverummene, mens hendes ansigt var dækket af blod.

Videooptagelserne viser politibetjenten gå ind i varehuset og åbne ild mod Lopez, som bliver ramt og dør næsten med det samme.

Billederne viser også hvor Valentina Orellana-Peralta var på det tidspunkt. Hun gemte sig i prøverummet sammen med sin mor – lige bag ved Daniel Elena Lopez.

»På nuværende tidspunkt mener vi, at den 14-årige pige blev ramt af et af de skud, der blev affyret mod den mistænkte,« siger politimanden Stacy Spell.

Politiet mener, at kuglen er sprunget fra gulvet gennem gipsvæggen og derefter dræbt teenageren.

Stacy Spell tilføjede: »Vi hos LAPD vil gerne give udtryk for vores dybtfølte kondolence, og oprigtige fortrydelse for tabet af Valentina Orellana-Peraltas liv.«