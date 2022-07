Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lørdag eftermiddag var en større eftersøgning i gang i Norge.

Et brødrepar på henholdsvis fire og seks år var forsvundet. Det skriver Dagbladet.

Drengene var sidst set klokken 13.35 lørdag. Derfor var familie og politi ude for at lede.

Men cirka en time senere blev de to drenge fundet.

'Drengene er nu kommet hjem i god behold,' skriver Politiet i Øst på Twitter.

I forlængesle heraf takker de alle, der har hjulpet med at lede.

De to brødre var gået fra Løkkeveien i byen Askim.

Som et led i eftersøgningen havde poltiet oprettet et mødested for de borgere, der ønskede at hjælpe med at lede.