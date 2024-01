Mere end fem år er nu gået, siden politiet stod frem på et pressemøde og fortalte, at den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen på mystisk vis var forsvundet fra sit hjem i Lørenskog nær Oslo.

Nu kommer politiet med en status på efterforskningen af den opsigtsvækkende sag.

Det skriver det norske medie NRK.

Sidste livstegn fra den dengang 68-årige Anne-Elisabeth Hagen – der er gift med Tom Hagen, som er en af Norges rigeste mænd – var den 31. oktober 2018 klokken 09.14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Arkivfoto af Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen/EPA/Ritzau Scanpix

Da Tom Hagen kom hjem fra arbejde klokken 13:00, var hun væk.

Tilbage lå en seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis Tom Hagen kontaktede politiet.

På grund af fundet af sedlen frygtede politiet længe, at der var tale om en kidnapningssag.

Den teori blev dog senere ændret, og siden har man arbejdet ud fra en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt – og at sedlen kan være blevet efterladt for at forvirre efterforskningen.

Arkivfoto af parrets hjem i Lørenskog nær Oslo. Foto: NTB Scanpix/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var først den 9. januar 2019, at det norske politi indkaldte til et pressemøde, hvor man fortalte, at den norske kvinde var forsvundet nogle måneder forinden.

Nu er der gået mere end fem år – og der er endnu ikke fundet nogen spor efter hende.

Til NRK sætter anklager Guro Holm Hansen fra Øst Politidistrikt, som sidder med sagen, i den forbindelse nogle ord på sagens status.

Overordnet forklarer hun, at der stadig pågår 'en aktiv efterforskning':

»Både i forhold til, at man tjekker information, der allerede ligger i sagen, om det kan ses på med nye øjne, og også nye aktive efterforskningsskridt på nye emner,« siger Guro Holm Hansen.

Hun ønsker ifølge NRK ikke at uddybe, hvad politiet mener med 'nye aktive efterforskningsskridt på nye emner'.

»Vi gennemgår efterforskningen med nye øjne, og her har man måske set nye aktiviteter eller aktiviteter, som man kan lave nye undersøgelser på,« siger Guro Holm Hansen.

Halvandet år efter, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt, blev hendes ægtemand, Tom Hagen, anholdt af politiet og sigtet for drab eller medvirken til drab på hustruen.

Han er fortsat sigtet i sagen.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig.