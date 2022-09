Lyt til artiklen

Politiet var noget chokeret, da en arbejdslysten take-away-robot rasede gennem et gerningssted i tirsdag den 13 september i Los Angeles.

Det skriver US Today News.

Dog kan man ikke klandre robotten Connie for dårlig arbejdsmoral.



På en viral video kan man se robotten trodse både politibetjente og afspærringstape for at aflevere mad til sultne kunder.

I videoen, som er blevet delt på adskillige sociale medier, kan man se, at robotten stopper op foran det gule afspærringstape for at overveje, hvad det næste skridt skal være.

En kameramand, der også var på stedet, løfter tapet, og robotten kører over fodgængerfeltet og igennem gerningsstedet.

Politiet står chokerede tilbage, mens de ser Connie roller lige forbi dem.

Stedet blev lukket af til efterforskning, efter der var rapporteret skud ude foran Hollywood High School klokken 9:45 lokal tid.



Det viste sig så at være falsk alarm, fortæller skolens leder Alberto M. Carvalho.

Connie er ikke blevet anmeldt for at have forstyrret politiet.