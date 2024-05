Anklagemyndigheden i Sachsen melder nu ud, at mindst én af de mistænkte for angrebet på SPD-europaparlamentspolitikeren Mattias Ecke, tilhører et højreradikalt miljø.

Det skriver Bild.

En talsperson fra anklagemyndigheden siger:

»Det antages, at personen tilhører den yderste politiske højrefløj.«

Ecke var i gang med at hænge valgplakater op i den østtyske by Dresden i forbindelse med det forestående Europaparlaments-valg, da overfaldet fandt sted.

Kvæstelserne var så alvorlige, at han efterfølgende måtte på operationsbordet, kom det frem lørdag.

Vidner har beskrevet, at gerningsmændene var iklædt mørkt tøj, og at de umiddelbart virkede til at være en del af den ydre højrefløj. Det skriver dpa.

41-årige Matthias Ecke er medlem af det socialdemokratiske parti SPD.

Partiets organisation i delstaten Sachsen, hvor Dresden ligger, har oplyst, at den har haft flere kampagnemedarbejdere, som er blevet udsat for tilråb og trusler under ophængningen af plakater.