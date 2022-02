Politiet i London har tirsdag tidlig eftermiddag spærret en række broer og store dele af en bydel i det centrale London.

Det skriver Metropolitian Police på Twitter.

Årsagen er en 'efterladt genstand'.

De broer, politiet har valgt at lukke, er Westminster Bridge, Waterloo Bridge samt Hugerford og Golden Jubilee-fodgængerbroer.

Her bliver folk evakueret på Westminster Bridge i London. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

»En række broer i det centrale London er blevet lukket som en sikkerhedsforanstaltning, mens betjente kigger nærmere på en efterladt genstand i nærheden af South Bank,« skrives det.

Klokken 12.30 meldte politiet dog ud, at genstanden er blevet undersøgt, og der ikke er tale om noget 'mistænkeligt'.

Derfor står broer og veje til at blive åbnet igen meget snart.

Foruden broer var også store dele af South Bank ved at blive evakueret, skriver The Mirror. Londons undergrund var også påvirket af politiaktionen. Derfor var det for en kort stund ikke muligt at tage toget mellem London Charing Cross, Waterloo East og London Bridge.

B.T. følger sagen.