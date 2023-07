Hundredvis af lejesoldater er på vej imod den polske grænse.

Sådan lyder påstanden fra den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, skriver Reuters.

Wagner-gruppen og lederen Jevgenij Prigozhins mislykkede oprør mod det russiske forsvarsministerium i juni endte ud i en aftale, der sendte lejehæren til Hviderusland. Og her har de, ifølge den polske premierminister, fået en ny opgave.

»Situationen bliver gradvist mere alvorlig. Sandsynligvis vil Wagner-tropper forklædt som hviderussiske grænsevagter hjælpe illegale migranter med at komme ind på polsk territorium for at destabilisere Polen,« sagde premierministeren på et pressemøde lørdag i Gliwice i det vestlige Polen.

Den polske premierminister Mateusz Morawiecki frygter, at Wagner-tropper vil infiltrere landet forklædt som migranter. Foto: Carlos Osorio/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den polske premierminister Mateusz Morawiecki frygter, at Wagner-tropper vil infiltrere landet forklædt som migranter. Foto: Carlos Osorio/Reuters/Ritzau Scanpix

Mateusz Morawiecki udtrykte også bekymring for, at der blandt de illegale migranter vil være forklædte Wagner-soldater.

Den polske premierminister kom ikke med nogen dokumentation for sine nylige påstande.

Et oppositionsprojekt i Hviderusland ved navn Hajun, som følger med i militære bevægelser, kan ikke umiddelbart bekræfte informationen.

Hviderusland brugte tilbage i 2021 migranter fra hovedsageligt Mellemøsten og Afrika til at presse de polske grænser. Det førte til at omtrent 600 migranter strandede ved grænseovergangen.

Tidligere på ugen sendte Polen omtrent 1000 mand mod den hviderussiske grænse på grund af Wagner-gruppens tilstedeværelse, og frygten for Wagner-tropper kan føre til, at Litauen og Polen helt lukker for grænseovergangene til Belarus.

»Overvejelserne er reelle. Der er en mulighed for at lukke grænsen,« sagde viceindenrigsminister i Litauen, Arnoldas Abramavičius, fredag ifølge The Guardian.