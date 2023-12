En efter en begyndte beskederne at glide hen over skærmen, mens hele Rusland så Vladimir Putin tale.

»Ved første kritiske spørgsmål tænkte jeg: 'Hold da op, nu er der nok én, der skal fyres',« siger Jeanette Serritzlev.

Hun er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med særlig fokus på propaganda, og hun havde god grund til at undre sig.

For der sker normalt ikke noget, der kan overraske den russiske præsident, når han optræder på russisk stats-tv.

Vladimir Putin talte i mere end fire timer. Foto: Alexander Zemlianichenko/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin talte i mere end fire timer. Foto: Alexander Zemlianichenko/EPA/Ritzau Scanpix

Som det var tilfældet torsdag, da han i mere end fire timer svarede på spørgsmål fra journalister og borgere.

»Vi ved jo, at Putins årlige ‘ring og spørg præsidenten’-show er stramt styret. Det gælder også de spørgsmål, der kommer igennem,« forklarer Jeanette Serritzlev:

»Vi så det også torsdag med blandt andet videospørgsmål fra soldater med Putin-badges på uniformen. Det var jo eksempelvis ikke en gruppe af utilfredse soldatermødre eller -hustruer, der kom igennem.«

Men beskederne på skærmen, der så ud til at være fra forskellige russiske borgere, skilte sig i den grad ud. Og vakte stor opmærksomhed på sociale medier.

For de var slemt kritiske over for Vladimir Putin. Et udpluk:

'Hvorfor stemmer din ‘virkelighed’ ikke overens med den virkelighed, som vi lever i?'

'Hr. præsident, hvorfor er det rigtige Rusland anderledes end det på tv?'

'Lad være med at stille op til præsidentvalget. Gør plads til de unge.'

'Hallo’, hvornår bliver det muligt at flytte til det Rusland, de fortæller os om på Kanal 1 (den ældste stats-tv-station i Rusland, red.)?'

'Det her spørgsmål bliver sikkert ikke vist. Jeg vil gerne vide, hvornår vores præsident giver sit eget land opmærksomhed. Vi har ingen mulighed for uddannelse, vi har ingen sundhedsforsikringer. Afgrunden ligger forude.'

Som Jeanette Serritzlev indledningsvist siger, undrede hun sig, da hun så det første kritisk spørgsmål stilet til Vladimir Putin.

»Men så kom der flere,« som hun siger.

Og så begyndte tingene at falde på plads hos propagandaeksperten.

Vladimir Putin på skærmen. Foto: Gavriil Grigorov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin på skærmen. Foto: Gavriil Grigorov/EPA/Ritzau Scanpix

»Sammenfaldende for dem var, som jeg forstår det, at Putin ikke besvarede nogle af dem. Så min bedste vurdering er, at de bestemt var en del af planen,« siger Jeanette Serritzlev.

Hun tror derfor, at de kritiske kommentarer havde en helt særlig funktion i det stort anlagte show, som sædvanligvis er et af årets højdepunkter for det russiske styre.

Vladimir Putin har selv indført seancen efter, at han kom til magten.

»Man kan se dem som en ventil for den utilfredshed, der også lever i dele af befolkningen. Jeg vil sammenligne det med, når man har en kritisk stemme med i et af de daglige tv-shows på russisk stats-tv. De er der jo indimellem,« forklarer Jeanette Serritzlev:

»Men de er der ikke for at indvarsle en ny linje fra Kreml. De er der som eksponenter for en kritik, der eksisterer i samfundet – og de høres måske også netop af de stemmer. Ligesom de kritiske spørgsmål overdøver de ikke det samlede billede, der skal vise en præsident med både magt, succes og opbakning.«

Vladimir Putin var torsdag på skærmen i fire timer og fire minutter og besvarede 66 spørgsmål.