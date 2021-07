Pludselig steg et hoved op fra skoven i den japanske hovedstad Tokyo.

Tidligt fredag morgen var en gruppe af kunstnere nemlig taget til Shibuya-distriktets største park med en kæmpestor ballon under armen.

Og da klokken blev seks havde de fyldt den med så meget helium, at den langsomt bevægede sig op over trætoppene til stor overraskelse for folk i området.

Og kunstværket med navnet Masayume, 'en drøm går i opfyldelse' på dansk, har da også rejst ét stort spørgsmål. Hvis ansigt er det, og hvorfor er det plastret på en kæmpestor ballon. Den er faktisk så stor, at den har cirka samme højde som en bygning med syv etager.

Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Men spørgsmålet er der desværre ikke svar på endnu. Kunstnergruppen har afsløret, at værket er relateret til de kommende olympiske lege i landet og at ansigtet er udvalgt mellem 1000 forskellige muligheder.

De håber, at det vil stimulere folks fantasi, og at de, der ser det, vil føle, at alt er muligt.

En af kunstnerne, Kojin Haruka, beskriver, at det var et mirakel, at gruppen fik mulighed for at udstille deres kunst på trods af pandemien.

Hun fortæller også, at værket er inspireret af en drøm hun havde tilbage i 2014.