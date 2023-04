Lyt til artiklen

Flyet har det ikke for godt, men det har piloten heldigvis.

Guardian skriver, at en pilot slap med små skræmmer, da han fredag blev nødt til at nødlande sit fly syd for den australske by Brisbane.

Der var tale om et mindre ambulancefly, som kom i problemer. Hvorfor vides endnu ikke.

Piloten var den eneste, der var ombord.

Ifølge Queensland Ambulance Service pådrog han sig kun mindre skader, men blev fløjet på hospitalet for en sikkerheds skyld.

Flyet måtte nødlande tre kilometer fra lufthavnen i Archerfield.

Det måtte nødlande i et grønt område tæt på nogle togspor.

Billeder fra stedet viser, at fronten på flyet er smadret.

En talsmand for det lokale politi siger:

»Togsporene var lukket i dag, da de er ved at blive repareret. Vi er stadig ved at efterforske, hvad der er sket.«