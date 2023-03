Lyt til artiklen

Vilde dyr overalt på kloden er blevet udsat for forurening med de såkaldte 'evighedskemikalier', har et ny studie klarlagt.

Det kendes måske bedst som PFAS. Det er per- og polyfluoralkylforbindelser, en undergruppe af fluorerede organiske stoffer.

Researchere har opdaget, at stoffet findes i og potentielt kan skade 330 forskellige dyr over hele verden. De inkluderer isbjørne, tigre, aber, pandaer, delfiner, fugle og fisk. Det skriver Sky News.

Det er et menneskeskabt problem, og stoffet har fået 'kæle'-navnet 'evighedskemikalier', fordi det ikke kan nedbrydes over tid. Det bliver for evigt tilbage i luften, i vandet og i kroppen.

Der er fundet PFAS i pandaer. Foto: XU CONGJUN Vis mere Der er fundet PFAS i pandaer. Foto: XU CONGJUN

Det har været brugt i mange forskellige former siden 1940erne. Mange dagligdagsprodukter som fødevareindpakning, gulvtæpper, møbler og brandslukningsskum.

Men der er over hele verden en stigende frygt for, at det kan få betydning for menneskers helbred og omgivelser. PFAS bliver for eksempel sat i forbindelse med cancer, lever- og nyresygdomme samt sygdomme i skjoldbruskkirtlen.

Folk kan komme i kontakt med PFAS ved at drikke forurenet vand eller spise noget, der er dyrket nær steder, hvor kemikaliet bliver produceret.

Nu har den amerikanske kampagnegruppe Environmental Working Group (EWG) færdiggjort et stort projekt, hvor de har kortlagt skalaen af spredningen af PFAS.

Bjørne har PFAS i sig. Foto: Tiziana Fabi Vis mere Bjørne har PFAS i sig. Foto: Tiziana Fabi

EWG har fundet mere end 120 unikke PFAS-forbindelser i dyr – og i mange truede dyrearter.

PFAS er blevet fundet omkring 17.000 steder rundtomkring i Europa.

»Fra land til land over kontinenter – forurening med PFAS er overalt,« siger EWG.

Nonprofitgruppen beder om en hurtig aktion fra både nationalt plan som internationalt for at beskytte de vilde dyr fra forureningen med PFAS.