Man skulle tro at udstyr, der kunne få gang i hjemmetræningen, ville være et hit under coronapandemien. Men det er ikke nok til at redde Peloton-aktien (PTON) i at styrtdykke.

Virksomheden Peloton er kendt for sit interaktive fitnessudstyr og for at spille en uheldig rolle i tv-serien »And Just Like That«, hvor en af karaktererne dør efter en tur på en Peloton-motionscykel. Og uheldet ser ud til at følge virksomheden.

Tallene var nemlig røde i slutningen af 2021, og er det fortsat ind i det nye år.

Det skriver de udenlandske finansmedier Barron's og Capital.com.

Derfor kunne det amerikanske aktieindeks, Nasdaq 100, 13. januar meddele, at Peloton vil være ude af indekset 24. januar.

Nasdaq huser de 100 største amerikanske virksomheder, der ikke er inden for den finansielle sektor.

Peloton blev en del af indekset 21. december 2020, og siden da er markedsværdien faldet med 32 milliarder amerikanske dollar.

Derfor er Peloton lige nu rangeret lavest i indekset med en markedsværdi på omkring ti milliarder amerikanske dollar. Virksomheden bliver erstattet med transportselskabet Old Dominion Freight Line i Nasdaq 100.