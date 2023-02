Lyt til artiklen

Et 31-årigt mandligt pakkebud er nu blevet tiltalt for drab på den syvårige Athena Strand.

Det har en storjury i Wise County, hvor den lille pige i december blev fundet, besluttet.

»At høre på fakta og omstændighederne omkring min syvårige datters kidnapning og mord har utvivlsomt været svært for dem. Jeg vil gerne lade dem alle vide, at deres arbejde er dybt værdsat,« siger offerets mor, Maitlyn Gandy, i en udtalelse til CNN.

Da sagen kom frem, vakte den stor opmærksomhed, fordi Athena Strand i første omgang var sporløst forsvundet foran sit hjem. Nogle dage senere blev hun så fundet død i en nærliggende skovområde.

Athena Strands mor, Maitlyn Gandy. Foto: Amanda McCoy Vis mere Athena Strands mor, Maitlyn Gandy. Foto: Amanda McCoy

Mistanken faldt hurtigt på et FedEx-pakkebud, der befandt sig i nabolaget på det pågældende tidspunkt.

Og han tilstod da også efter sin arrestation.

I forbindelse med tiltalen er der nu kommet en forklaring, hvad der skete den skæbnesvangre eftermiddag i begyndelsen af december.

Det 31-årige pakkebud har således forklaret, at han ved et uheld kom til at ramme den syvårige pige, da han skulle levere en pakke til familien – faktisk syvårige Athenas julegave bestående af en række Barbiedukker.

Barbiedukkerne som den syvårige pige skulle have i julegave. Foto: Amanda McCoy Vis mere Barbiedukkerne som den syvårige pige skulle have i julegave. Foto: Amanda McCoy

Ifølge egen forklaring blev han derfor grebet af panik og hev hende ind i pakkebilen, hvor han efterfølgende kvalte pigen. Og siden gemte hendes lig af vejen.

Han er nu tiltalt for kidnapning og drab.

»Tiltalen er begyndelsen på en lang rejse gennem retssystemet, og jeg sætter pris den støtte vi har fået og for, at Athenas navn og minde bliver holdt i live. Brug et øjeblik på at kramme jeres børn og jeres elskede. Ingen kan være sikker på at få endnu en dag,« siger Maitlyn Gandy.

Det 31-årige pakkebud er i december også blevet anklaget for tre tilfælde af seksuelle overgreb på børn under 17 år tilbage i 2013.

Athena Strands familie har siden sagsøgt FedEx og en underleverandør, hvor den 31-årige drabstiltalte mand var ansat.