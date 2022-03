De vestlige lande er opsatte på at få stoppet Ruslands præsident Putin og den krig, der i gang med at ødelægge Ukraine.

NATO-landene afprøver derfor i disse dage forskellige metoder af for at få Putin på bedre tanker.

I Storbritannien forsøger man at lokke med at ophæve de sanktioner, der i øjeblikket rammer privatpersoner og virksomheder.

Men det kan kun komme på tale, hvis de russiske styrker er villige til at trække sig ud af Ukraine, lægge våbnene og forpligter sig på at indstille alle krigshandlinger, lyder det fra den britiske udenrigsminister, Liz Truss.

Det er dog med forbehold:

»Og der er også mulighed for at genindføre sanktioner, hvis der i fremtiden er yderligere aggression,« siger udenrigsministeren til avisen The Telegraph.

I USA er tonen en lidt anden. I stedet for at lokke med en gulerod, har præsident Biden sendt hårde ord afsted:

»Rusland har kvalt demokratiet,« lød det, lige da Biden gik på fra talerstolen i den polske hovedstad Warszawa, lørdag.

»Inden invasionen blev Rusland regnet for den 11. største økonomi i verden. Snart vil de ikke engang være i top-20,« fortsatte han.

Herefter rettede den amerikanske præsident direkte henvendelse til Putin.

»De amerikanske soldater er ikke i Europa for at blande sig i konflikten med de russiske tropper. De amerikanske soldater er her for at forsvare de NATO-allierede ... Du (Putin, red.) skal overhovedet ikke overveje at komme ind på en flig af NATOs område.«

En anden amerikaner, der ville frem med et budskab, var skuespilleren og instruktøren Sean Penn. Han har under det meste af konflikten mellem Rusland og Ukraine, stået klar i kulissen med et dokumentarhold for at dokumentere krisen.

I forbindelse med Oscarshowet, som finder sted natten til mandag dansk tid, har han en derfor klar opfordring til alle, som måtte deltage i prisuddelingen:

»Hvis Akademiet og værterne ikke vil gøre opmærksom på Ukraine og landets ledere, som bliver beskudt og bombet sammen med de ukrainske børn, som de forsøger at beskytte, vil det være det mest obskure øjeblik i Hollywoods historie.«

Nogle som aktivt er gået ind for at støtte den ukrainske befolkning er Hviderusland. Sådan lyder det i hvert fald fra landets oppositionsleder, Sviatlana Tsikhanouskaya.

Hun har i løbet af lørdagen talt i telefon med den amerikanske præsident.

»Jeg takkede præsident Biden for talen i dag i Warszawa og USAs lederskab i kampen for frihed. Jeg forsikrede præsidenten om, at belaruserne går foran i denne kamp og frygtløs står sammen med den ukrainske befolkning.«

De faldne

I løbet af natten er rapporter om krigen blevet offentliggjort.

Storbritannien udsender løbende sine vurderinger af, hvad der foregår i krigen i Ukraine. I deres seneste rapport lyder det, at russerne stadig angriber i Ukraine, og at mange af målene er mod civile områder, der er tætbefolket.

Angrebene går også ud over de journalister og mediefolk, der dækker krigen.

Her lyder det i den seneste rapport fra Instituttet for Massemedier i Ukraine, at fem journalister er blevet dræbt i løbet af den russiske invasion af Ukraine. Senere kom det så frem, at der kan være tale om 12 dræbte journalister. Men det er ikke oplysninger, som er blevet bekræftet af uafhængige kilder.

En ukrainsk løjtnant mener desuden, at ukrainske soldater er blevet angrebet af en fosforbombe, som spreder pulver, der antændes ved kontakt med ilt og kan forårsage alvorlige brandsår.

Det fortæller en korrespondent fra Buzzfeed på Twitter ifølge The Guardian. Dette er dog heller ikke bekræftet uafhængigt.

Det går dog ikke kun skidt for de ukrainske soldater, for de hævder nemlig at have generobret landsbyerne Poltavka og Malynivka. Det oplyser den regionale militæradministration i Zaporizjzja ifølge CNN.