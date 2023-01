Lyt til artiklen

En otteårig diamantarving har besluttet at give afkald på en formue, da hun i stedet har valgt at praktisere den indiske jainreligion og blive nonne.

Devanshi Sanghvi skulle ellers – inden for det næste årti – overtage familiens diamantfirma, Sanghvi and Sons, der ifølge The Times of India er millioner af kroner værd.

Den plan blev der altså sat en stopper for, da hun onsdag valgte at forpligte sit liv til jainisme – en gammel religion, som er baseret på antivold og kærlighed til levende væsener, herunder også dyr og planter.

Det skete ved en fire dage lang ceremoni, der sluttede af med, at den unge pige blandt andet skulle bytte sit tøj ud med traditionelle, hvide dragter og kronrage sig selv.

Ifølge en ven af familien har Devanshi Sanghvi siden hun var helt lille haft stor interesse for det religiøse.

»Devanshi har aldrig set fjernsyn eller film og aldrig besøgt en restaurant,« lyder det.

Også resten af familien er medlemmer af troen og det er blevet beskrevet, hvordan de – trods deres formue – »lever et enkelt liv«.

Som medlem af jainreligion kræves det, at man opgiver alle materielle ejendele og følger en streng vegetarisk kost.

Kærligheden til dyr kommer også til udtryk, når flere munke og nonner vælger at dække deres munde med stof, for på bedst mulig vis at undgå at skade insekter ved at sluge dem.