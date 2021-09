Den amerikanske østkyst er hårdt ramt af orkanen Ida og de mængder regn, som onsdag væltede ned.

Mere end 50 personer er døde, skriver CNN, og heriblandt en familie – far, mor og søn – druknede i deres egen lejlighed.

72-årige Rosa Espinal, hendes mand, den et år yngre Jose Torres, og deres søn, som også hed Jose Torres, mistede således livet, da mere end tre meter vand oversvømmede deres lejlighed i et boligkompleks i New Jersey.

Også naboen, 33-årige Shakia Garrett, druknede.

Bill de Blasio vil gøre mere for at nå ud til de udsatte borgere, der bor i kælderlejligheder i New York City. Foto: Michael M. Santiago Vis mere Bill de Blasio vil gøre mere for at nå ud til de udsatte borgere, der bor i kælderlejligheder i New York City. Foto: Michael M. Santiago

Lige nu er seks personer savnet i staten New Jersey. Redningshold er blandt i gang med at lede efter barndomsvennerne Nidhi Rana og Ayush Rana, på henholdsvis 18 og 21 år.

Øjenvidner så, hvordan vandmasserne fejede de to med sig ind i et såkaldt stormafløb i byen Passaic.

»Det er en udfordring, for det går næsten ikke fremad. Det er næsten som om, at sorgen er i limbo. Du ved ikke, hvad der sker. Du ved ikke, om du skal sørge over et tab, eller om du skal fortsat skal håbe på, at de savnede kan findes i live, selvom alt i dig siger, at det måske ikke sker,« siger Passaics borgmester, Hector Lora til CNN.

Især New Jersey og det sydlige af staten New York er blevet hårdt ramt af vandmasserne.

Og i sidstnævnte er mindst 10 af byens 13 dødsofre blevet fundet i hjem, der på ulovlig vis er lavet til kælderlejligheder.

»Vi ved, at de her kælderlejligheder skaber en helt særlig udfordring. Vi vil fremover tale til de mennesker, der bor i kælderlejligheder, samt komme med specifikke beskeder og alarmer på mobiltelefoner, for at fortælle dem om, hvor udsatte de er, når det regner så meget,« sagde New York Citys borgmester, Bill de Blasio, på en briefing fredag.

CNNs metrolog har regnet sig frem til, at New York City på fem timer blev ramt af den samme mængde vand, der kan være i 50.000 svømmebassiner af olympisk størrelse.

Det vil sige 50 meter lang, 25 meter bred og to meter dyb.