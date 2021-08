Lørdag kom der advarsler om en ekstremt farlig orkan, der havde retning mod flere amerikanske stater ud til den Mexicanske Golf.

Nu lyder meldingen fra flere medier, at orkanen Ida forventes at ramme Louisianas kyst søndag.

I den forbindelse har Udenrigsministeriet søndag sendt en advarsel ud på Twitter. De opfordrer danskere i området til at følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdaterede løbende.

Orkanen Ida er i skrivende stund beskrevet som en kategori 4-orkan med vindstød på op til 240 km/t. Det skriver BBC søndag eftermiddag, som også fastslår situationen som potentiel livstruende.

Trafikken væk fra Louisiana har været tæt siden advarslen lørdag. Foto: ADREES LATIF Vis mere Trafikken væk fra Louisiana har været tæt siden advarslen lørdag. Foto: ADREES LATIF

Ifølge BBC er mange tusind mennesker på vej væk fra Louisiana, for at komme i sikkerhed.

De skriver, at orkanen Ida risikerer at blive stærkere end orkanen Katrina, der hærgede store dele af New Orlans tilbage i 2005.

Den voldsomme orkan Katrina endte med at koste mange mennesker livet.

Med orkanen Ida forventes store mængder vand, både fra havet og fra himlen. Myndighederne forbereder sig på omfattende ødelæggelser og oversvømmelser, skriver Reuters.