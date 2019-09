Amerikanerne gør sig i disse dage klar til orkanen Dorian, der har direkte kurs mod det østlige USA.

Nu er meldingen, at orkanen har taget yderligere til i styrke. Det sker dagen efter, at den blev opjusteret til en kategori 4.

Ifølge National Hurricane Center, NHC, er Dorians vindstød nu steget til hele 260 kilometer i timen. Dermed har den altså taget yderligere 40 kilometer til, i forhold til den seneste melding.

Det skriver de på Twitter.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

Det vil gøre den til en kategori fem-orkan, der er den højeste niveau for orkaner, og den vil derfor kunne være i stand til at gøre 'katastrofal skade', som NHC formulerer det.

Det er ventet, at orkanen Dorian rammer Bahamas allerede søndag.

Allerede mandag forventes den så at ramme Florida, inden turen kommer til delstaterne Georgia, South Carolina og North Carolina.

Opdateres...