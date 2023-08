Den største eftersøgning i mere end 50 år efter det sagnomspundne Loch Ness-uhyre finder i disse dage sted i det skotske højland.

Op mod hundrede frivillige har alle registreret naturlige - og potentielt unaturlige - fænomener på Loch Ness-søen fra udsigtspunkter på land.

Derudover har 300 frivillige meldt sig til at overvåge en live stream fra den storstilede eftersøgning, som finder sted i denne weekend.

Historier om Loch Ness-uhyret er gået fra mund til mund i århundreder, men den moderne myte om Loch Ness-uhyret tog sin begyndelse for 90 år siden, skriver bbc.com.



Loch Ness-søen i det skotske højland. Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Loch Ness-søen i det skotske højland. Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix

Det var hotelmanageren Aldie Mackay, der startede den moderne myte, da hun fortalte, at hun havde set et hvallignende væsen i Loch Ness-søen.

Avisen The Inverness Courier bragte historien om hotelmanagerens mystiske syn, og avisens daværende redaktør, Evan Barron, syntes, at væsenet skulle beskrives som et ‘uhyre’.

Siden dengang har mysteriet om Loch Ness-uhyret inspireret til både bøger, film og tv-serier, ligesom uhyret understøtter en hel turismeindustri i Loch Ness-området.

Denne weekends intensive eftersøgning er organiseret af Loch Ness Centre i Drumnadrochit samt af et korps af frivillige med navnet Loch Ness Exploration.

Paul Nixon, chef for Loch Ness Centre, gør det klart, at der ikke er tale om et PR-stunt.

»Nogle af de seneste opdagelser, som jeg har set, er sonar-optagelser, der viser objekter på dybt vand,« siger han og tilføjer:

»Det største, jeg har set, var et objekt på størrelse med en varevogn, som jeg ikke har kunnet få forklaret, hvad var. Da vi vendte tilbage til det, var det væk.«

Weekendens eftersøgning involverer alverdens udstyr, herunder både med akustisk måleudstyr og droner med infrarøde kameraer.

Urquhart Castle på bredden af Loch Ness. Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Urquhart Castle på bredden af Loch Ness. Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix

Loch Ness-søen har et areal på 36 kvadratkilometer og når på de dybeste steder helt ned på 200 meter, så det er en umulig opgave at afdække hele søen.

Folkene bag eftersøgning siger, at det er den største af sin slags siden 1972, hvor Loch Ness Investigation Bureau gennemførte en stor undersøgelse.

Bureauet blev oprettet i 1960 for at finde beviser på Loch Ness-uhyrets eksistens.

Den oprindelige legende om Loch Ness-uhyret daterer sig angiveligt helt tilbage til 500-tallet, hvor den irske munk St. Columba ifølge overleveringerne forviste et vanduhyre fra floden Ness.

Der er aldrig fundet videnskabelige beviser for, at der har levet store forhistoriske dyr i Loch Ness-søen, men jagten på uhyret vil formentlig fortsætte mange, mange år endnu.