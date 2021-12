En video fra et hinduistisk hardliner-seminar har vakt chok og frygt blandt indiens godt 140 millioner muslimer.

På mødet, der blev holdt bag lukkede døre i hinduernes hellige by Haridwar, blev der opfordret til væbnet kamp og massedrab på muslimer.

En video fra det lukkede seminar viser, hvordan flere talere åbenlyst opfordrer til kamp, drab og folkemord på muslimer.

I videoen ses blandt andet en kvindelig taler iført orange klædedragt, der taler ophidset til en forsamling.

Ifølge Al-Jazeera fortæller hun publikum, at de ikke skal være bange for at gå i fængsel for at slå muslimer ihjel.

»Hvis bare hundrede af os bliver soldater og dræber to millioner af dem, vil vi sejre,« siger kvinden.

En anden religiøs leder opfordrede hinduer til at bruge deres penge på våben i stedet for smartsphones, ligesom han opfordrede folk til at gøre alt for at undgå, at en muslim bliver valgt som premierminister i Indien i 2029.

En tredje taler opfordrede også folk til at tye til væbnet kamp.

»Der er ingen anden mulighed. Det er derfor politiet, politikerne, hæren og enhver hindu er nødt til at bruge våben i denne renselseskampagne, ligesom i Myanmar,« lød det fra talerstolen ifølge Financial Express.

Han henviste til, at i Myanmar har militæret forfulgt en bestemt muslimsk minoritet, hvilket har ført til drab og sendt tusinder på flugt til nabolandet Bangladesh.

Kvinden i den orange dragt opfordrede sin tilhørere til at bede for Nathuram Godse - manden der skød Mahatma Gandhi. En anden taler på seminaret sagde, at han ikke ville have skrubler ved at gøre som Nathuram Godse.

En tidligere talsperson for regeringspartiet BJP deltog i seminaret. Den indiske regering har endnu ikke kommenteret på videoen.

Politichefen i Uttarakhand, Asok Kunmar, udtaler til indiske medier, at episoder som den der ses i videoen ikke vil blive tolereret.

Politiet vil derfor indlede en efterforskning i henhold til Indiens love mod hate-speach, der forbyder opfordringer til had og vold mod bestemte grupper og minoriteter, og giver op til tre års fængsel.