Der er ingen tvivl. Navnene på listen over den afdøde finansmand og seksualforbryder Jeffrey Epsteins forbindelser er opsigtsvækkende.

Og listen, der blev offentliggjort natten til torsdag, er i sig selv sprængfarlig, vurderer Jacob Heinel Jensen, USA-korrespondent for Berlingske:

»Jeg synes, listen – og navnene på den – er mere sprængfarlige, end jeg troede. Jeg havde ikke regnet med at se Bill Clinton og Donald Trump på den.«

»Bare det, at vi får en konkret forbindelse til den øverste politiske top, er belastende og sprængfarligt.«

Også prins Andrew, Michael Jackson og tryllekunstneren David Copperfield bliver nævnt på listen, der er offentliggjort af domstolen i New York.

Offentliggørelsen sker som led i et søgsmål mod Ghislaine Maxwell, som i mange år var Jeffrey Epsteins højre hånd.

Mens rigmanden med sin død slap for rettergang, blev Ghislaine Maxwell i sommer idømt 20 års fængsel for at have medvirket til seksualforbrydelser mod mindreårige.

Ingen rygende pistol

I de netop offentliggjorte dokumenter fremgår ifølge BBC både navne på personer, der selv er mistænkt for at have overtrådt loven, personer, der potentielt har bevidnet noget kriminelt, og andre, der blot er set i Jeffrey Epsteins hjem eller i selskab med ham.

Det er uvist, hvilken forbindelse personerne på listen hver især har til Epstein-sagen.

Og det skal man huske, siger Jacob Heinel Jensen.

»Der er ingen smoking gun i det her. Der er intet bevis for, at de har gjort noget ulovligt, så jeg ser ingen ultimative konsekvenser. Men bare det, at de bliver sammenkoblet med Jeffrey Epstein, er ikke godt. Det er frygteligt, og det er ikke godt selskab. For det er en af de største skandaler længe.«

»Og ingen tvivl om, at sagen har fyldt og fylder rigtig meget. Det er en sag, som optager, fordi der er så meget mystik.«

Jeffrey Epstein blev i juli 2019 anholdt og varetægtsfængslet i en omfattende sag om påstået misbrug af mindreårige.

En måned senere blev den 66-årige rigmand fundet død i sin fængselscelle. Ifølge retsmedicinere havde han begået selvmord.

Forud for sin død ejede han to naboøer ved Jomfruøerne. På den ene misbrugte han ifølge myndighederne unge kvinder og piger seksuelt.

Mange kendte ansigter

Dommeren, der har truffet afgørelse om at offentliggøre de mange navne med relation til sagen, hedder Loretta Preska. Hendes begrundelse er, at mange, der optræder i dokumenterne, i forvejen er blevet identificeret i medierne.

Prins Andrew er blandt andet blevet anklaget for voldtægt, hvilket tidligere har fået ham til at indgå forlig med kvinden, der fremførte anklagen.

I forlængelse af anklagerne har han i øvrigt mistet sine militære titler og protektorroller.

Han er også blevet anklaget for at have berørt en kvindes bryst i 2001, hvilket det britiske kongehus har afvist.

Bill Clinton og Donald Trump nægter begge ethvert kendskab til Jeffrey Epsteins forbrydelser.