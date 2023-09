Den omstridte amerikanske politiker Lauren Boebert er igen kommet i modvind.

Nu er hun blevet smidt ud fra en teaterforestilling, fordi hun »forårsagede forstyrrelse«.

Det skriver Denver Post.

Kongresmedlemmets bagland har over for mediet bekræftet, at hun blev smidt ud.

Det var i søndag aften, at episoden fandt sted i forbindelse med opsætningen af 'Beetlejuice' i teatret Denver Arts & Venues.

Ifølge mediet skulle Lauren Boebert, der tidligere har gjort sig bemærket med mange kontroversielle udtalelser, sammen med en anden person have røget e-cigaretter, sunget og optaget video eller taget billeder af forestillingen.

Derfor blev de fem minutter inde i anden akt eskorteret ud fra salen – efter tidligere på aftenen at have fået en advarsel. Og efter klager fra andre publikummer.

Denver Arts & Venues har siden frigivet overvågningsoptagelser, hvorpå man kan se Lauren Boebert og en mand blive først bedt om at forlade salen og siden bygningen.

Lauren Boebert regnes som støtte af Donald Trump. Foto: Tom Williams/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge Denver Post nægtede den republikanske politiker og hendes ledsager dog i første omgang at forlade teatrets forhal. Det skete først efter politiets ankomst.

Lauren Boeberts kampagneleder, Drew Sexton, bekræfter i en skriftlig udtalelse altså selve udsmidningen, men benægter andre af detaljerne, der er kommet frem: eksempelvis at hun skulle have røget e-cigaretter.

»Jeg kan bekræfte det forbløffende og saftige rygte: Konmgresmedlem Lauren Boebert er ganske rigtigt tilhænger af scenekunst (gisp!),« lyder det lettere ironisk:

»Og til stor skuffelse hos nogle udvalgte få, nød hun på entusiastisk vis weekendens opsætning af 'Beetlejuice'.«

Han understreger videre, at Lauren Boebert ganske rigtigt tog billeder uden at vide, at det ikke var tilladt.