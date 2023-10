Et desperat dansk kærestepar er fanget i Israel uden mulighed for at komme hjem. De savner information – og en plan – fra Udenrigsministeriet.

»Vi vil bare meget gerne hjem. Men jeg føler ikke, at der sker noget, og ingen af os havde drømt om, at vi ville havne midt i en krig,« siger Oliver de Linde Henriksen i telefonen til B.T.

Den 22-årige dansker befinder sig i en kibbutz i det nordlige Israel med sin kæreste, ligeledes 22-årige Nellie Beyer Kabesa, som er halvt dansk og halvt israelsk.

Her har det unge par fra Rødovre været på ferie i godt to uger, hvor de har besøgt familiemedlemmer i nærheden af Afula.

Nellie Beyer Kabesa og Oliver de Linde Henriksen, begge 22 år, er fanget i Israel. Foto: Privatfoto Vis mere Nellie Beyer Kabesa og Oliver de Linde Henriksen, begge 22 år, er fanget i Israel. Foto: Privatfoto

Planen var, at parret skulle have fløjet med Lufthansa hjem mandag.

Men da Hamas lørdag morgen omkring kl. 7 indledte et massivt angreb med brutale drab og bortførelser i det sydlige Israel og samtidig sendte en regn af raketter mod den israelske hovedstad, gik alle planer op i røg.

Israel har siden indledt en større gengældelsesoffensiv mod mål i Gaza og mod de Hamas-krigere, som er trængt ind i Israel.

Det samlede dødstal er langt over 1.100, og adskillige tusinde sårede er på begge sider blevet bragt til hospitaler for behandling.

Hurtigt aflyste Lufthansa alle afgange til og fra Ben Gurion Lufthavn nær Tel Aviv i den overskuelige fremtid. Og det samme har en lang række andre selskaber gjort.

Selv om Oliver og Nellie befinder sig forholdsvis langt fra de brændpunkter, hvor Hamas-krigere har opereret i Israel, og hvor raketterne er eksploderet, føler de sig særdeles utrygge.

»Det begynder at blive meget, meget ubehageligt. Jeg tror ikke, at nogen af os havde drømt om, at vi i vores ferie ville havne midt i en krig,« siger Oliver de Linde Henriksen.

»Vi kan se flere og flere store militærhelikoptere flyve over os og op mod nord, og de er fyldt med soldater,« siger han.

Oliver de Linde Henriksen fortæller, at de lokale har forklaret, at det skyldes, at Israel nu forsøger at sikre sig mod yderligere overraskelsesangreb ved at forstærke den militære tilstedeværelse ved grænsen til Libanon i nord.

Og dermed er udsigten til, at krigen rykker helt tæt på, nu blevet voldsomt skræmmende for parret.

Oliver og Nellie befinder sig i en kibbutz i området omkring byen Afula i den nordlige del af Israel. Foto: Google Maps Vis mere Oliver og Nellie befinder sig i en kibbutz i området omkring byen Afula i den nordlige del af Israel. Foto: Google Maps

»Folkene i kibbutzen er i højt beredskab. Alle mænd er sat på vagt og går rundt og patruljerer i området,« fortæller Oliver de Linde Henriksen.

»Vi hjælper med at sikre beskyttelsesrum, så de kan låses effektivt indefra, og sørger for, at der er forsyninger i beskyttelsesrummene,« forklarer han.

»Vi er meget trætte og ødelagte. Men vi forsøger at holde os i ro og koble hjernen lidt fra, men det er virkelig svært, når vi jævnligt ser militærhelikoptere i luften,« tilføjer Oliver de Linde Henriksen.

Hvad der nu kommer til at ske, og hvornår parret har udsigt til at at kunne vende hjem til Rødovre, det ved de ikke.

Oliver og Nellie savner dog en plan – eller bare noget information – fra det danske Udenrigsministerium.

»Vi føler lidt, at vi er blevet glemt. Vi tilmeldte os danskerlisten, så hurtigt vi kunne, men vi har ikke hørt noget siden lørdag aften, hvor man opdaterede rejsevejledningen for Israel,« siger Oliver de Linde Henriksen.

»Vi fik at vide, at Danmark arbejder på højtryk, men de har ikke valgt at gøre noget endnu, og vi har ikke fået noget at vide. Så vi føler ikke, at der sker noget.«

»Vi vil virkelig bare gerne hjem. Eller bare have en eller anden form for plan. Selv hvis de siger, at der kan ske noget om en måned. Så har vi et eller andet at forholde os til i stedet for at være fanget på ubestemt tid,« tilføjer Oliver de Linde Henriksen.

B.T. har mandag henvendt sig til Udenrigsministeriet for at høre, hvad der bliver gjort for at hjælpe Oliver de Linde Henriksen og Nellie Beyer Kabesa og andre danskere i Israel, ud af landet.

Vi har endnu ikke for nuværende modtaget svar på de spørgsmål.

Foreløbigt har Udenrigsministeriet lørdag aften opdateret rejsevejledningen for Israel, så man nu fraråder ikke-nødvendige rejser til landet.

»Ændringen sker i lyset af den fortsatte og betydelige usikkerhed omkring situationen i landet,« skriver Udenrigsministeriet.

Samtidig anbefaler ministeriet, at danskere i Israel løbende holder sig opdateret via lokale medier, eksempelvis engelsksprogede Times of Israel.

Samtidig opfordrer man danskere, som opholder sig i Israel, og som har behov for akut rådgivning, til at kontakte ministeriets globale vagtcenter på mail på bbb@um.dk eller via telefon på 3392 1112.