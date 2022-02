I disse dage forsøger mange ukrainere at flygte fra deres krigshærgede land.

Men der er også en lille gruppe af mennesker, som vælger det modsatte: At rejse ind i krigens rædsler.

En af dem er 40-årige Oleksandr Trofymenko, der til dagligt bor i Bjerringbro.

Han har boet i Danmark i 17 år, men har familie i den sydøstlige ukrainske by Melitopol, hvor krigen også har hærget den seneste uge.

Og det er netop familiens situation, der har fået Oleksandr til at træffe en helt særlig beslutning.

»Jeg kører til Ukraine i min bil mandag. Jeg skal beskytte min familie, uanset om der er krig. Jeg kan ikke længere sidde her, mens jeg ikke ved, hvad der sker med dem,« fortæller Oleksandr Trofymenko, der i første omgang fortalte om sin tur til TV Midtvest.

Han fortæller, at familien befinder sig i en underjordisk bunker sammen med flere hundrede andre ukrainere, mens de kan høre bomberne springe udenfor.

Oleksandrs far og morfar er død, hvilket betyder, at det er hans mor, søster og nevøer, der befinder sig i Ukraine lige nu.

Her er et gammelt billede, hvor Oleksandr står med Ukraines præsident

»Det har været ekstremt hårdt at se på hjemmefra, og det er også derfor, jeg må rejse nu. Selvom jeg efterlader mig to børn på 12 og tre år herhjemme i Danmark,« siger en tydeligt påvirket Oleksandr.

Mange ukrainske mænd melder sig i disse dage ind i hæren for at hjælpe i kampen mod russerne, men det er ikke Oleksandrs plan at skulle kæmpe i krigen.

Han vil ene og alene passe på sin familie.

»Nej, jeg vil bare hjælpe min familie, og så håber jeg at kunne få dem væk fra Melitopol og til et mere roligt sted i landet. Jeg vil ikke bruge våben,« siger Oleksandr.

Oleksandr med sin søn, som han efterlader herhjemme i Danmark

Med i sin bil har Oleksandr en række andre ukrainere fra Danmark, der også ønsker at hjælpe til i hjemlandet.

Det bliver dog svært at komme ud igen, for reglerne er lige nu indrettet således, at alle mænd fra 18 til 60 år skal blive i landet og hjælpe til i krigen.

Derfor har Oleksandr også en stærk bøn, som han beder B.T.'s journalist videregive:

»Jeg håber, at hele verden vil hjælpe os med at stoppe denne krig. I har allerede gjort meget, men bliv ved med at gøre det. Hjælp os,« siger Oleksandr.