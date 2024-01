En er i livsfare, og tre er kommet alvorligt til skade.

Fire danskere er tirsdag formiddag faldet syv meter ned i en svævebane-gondol i det østrigske skisportsområde Hochoetz.

Ulykken skete da et træ væltede og ramte gondolen.

Hubert Juen, der er vagtchef ved Bezirkspolizeikommandando Imst, siger til B.T.:

»Det drejer sig om en dansk familie, der desværre er styrtet ned. Det er fire danske statsborgere, men jeg ved endnu ikke, hvor i Danmark, de kommer fra. De er alle kommet alvorligt til skade,« siger han.

Ifølge mediet Kronen Zeitung skulle det dreje sig om en far og dennes to børn. Derudover skulle børnenes onkel også have befundet sig i gondolen. De tilskadekomne er henholdsvis 44, 49, 17 og 19 år.

Den ene skulle befinde sig i livsfare.

Ifølge det østrigske medie, TT, drejer det sig om den 49-årige fader i familien.

»Der er et træ, der væltet ned i et kabel. Hvordan det er sket, ved vi endnu ikke noget om. Som sagt er de alle kommet alvorligt til skade, men jeg kender ikke nærmere til deres tilstand,« siger vagtchefen.

De fire danskere blev bragt med helikopter til lokale sygehuse.

Ifølge det østrigske medie, Kurier, er også to tyskere kommet til skade. De sad i en gondol tæt på den danske familie.

Redningsaktionen blev besværliggjort af tåge i området, som også er svært at nå frem til for redningsmandskabet.

Der er nu igangsæt en større undersøgelse for at finde ud af, hvorfor ulykken skete.

B.T. har kontaktet Udenrigsministeriets Borgerservice, der endnu ikke er vendt tilbage med et svar.

