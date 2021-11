Østrig er kun dage fra at placere millioner af mennesker, som ikke har fået nogen vaccine mod coronasmitten, i en ny nedlukning. De daglige smittetal har nået rekordhøjder, siger landets kansler.

Omkring 65 procent af den østrigske befolkning er fuldt vaccineret mod covid-19, viser de nationale statistikker.

Men ifølge data fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og kontrol har Østrig den laveste vaccinationsrate i Vesteuropa, med undtagelse af Liechtenstein. Det skriver Sky News.

Mange er skeptiske, når det gælder vaccinationen. Det er et synspunkt, de deler med det højreradikale Frihedspartiet, der er det tredjestørste parti i parlamentet.

Folk står i kø for at få en vaccination mod corona i derre supermarked i Østrig. Her kræver de ikke en tid, for at møde op. Foto: ALEX HALADA Vis mere Folk står i kø for at få en vaccination mod corona i derre supermarked i Østrig. Her kræver de ikke en tid, for at møde op. Foto: ALEX HALADA

I september blev politikerne enige om en plan, der betyder, at hvis 30 procent at de intensive sengepladser på hospitalerne er optaget af patienter med coronavirus, så skal de borgere, der ikke har fået nogen vaccine, placeres under nogle nedlukningsregler, der betyder, at de får restriktioner i deres frihed.

For øjeblikket er godt 20 procent af sengepladserne besat af patienter med coronavirus. Den andel stiger kraftigt.

Torsdag viste tallene, at der var 760 smittede pr. 100.000 indbyggere igennem de seneste syv dage.

Det er tre gange så mange som i Tyskland – og det får østrigerne til at hæve øjenbrynene.

Også i den berømte kirke Stephansdom i Wien kan man blive vaccineret mod covid-19. Foto: ALEX HALADA Vis mere Også i den berømte kirke Stephansdom i Wien kan man blive vaccineret mod covid-19. Foto: ALEX HALADA

»Vi har kun dage til at lave en ny nedlukning for de ikkevaccinerede, fortalte kansler Alexander Schallenberg under en nyhedskonference.

Han tilføjede, at Østrigs vaccinationsrate var 'skamfuldt ringe'.

»En nedlukning vil betyde, at man ikke kan forlade sit hjem, medmindre man skal på arbejde, købe ind eller strække benene. Det bliver ligesom det, vi kæmpede med i 2020,« sagde Schallenberg.

Allerede i mandags trådte nye regler i kraft i Østrig. Nu må ikkevaccinerede borgere ikke længere besøge restauranter, hoteller, frisører eller store offentlige begivenheder.

Kansler Schallenberg kalder nedlukningen for de ikkevaccinerede for 'uundgåelig'. Det bliver en ubehagelig vinter og jul, de får.

»Jeg kan ikke se, hvorfor to tredjedele af befolkningen skal miste deres frihed, blot fordi en tredjedel slår sig i tøjret,« siger Schallenberg.

Stigningerne i smittetilfælde med covid-19 kommer på et tidspunkt, hvor mange lande i Østeuropa oplever nogle af verdens højeste dødsrater i forhold til deres størrelse.