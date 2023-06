Forskningen har givet genlyd på verdens største kræftkonference for læger.

Det viser sig nemlig, at indtagelsen af lægemidlet osimertinib én gang dagligt efter operation kan reducere risikoen for at dø af lungekræft med 51 procent.

Det skriver Guardian.

Dr. Roy Herbst er vicedirektør for Yale Cancer Center.

Han er hovedforfatter bag den nye forskning.

Til Guardian siger han:

»For 30 år siden var der intet vi kunne gøre for disse patienter. Nu har vi dette potente stof.«

Lungekræft er den mest dødelige form for kræft og tegner sig for cirka 1,8 millioner dødsfald om året.

»50 procent er meget i enhver sygdom, men det er ekstra bemærkelsesværdigt ved en sygdom som lungekræft, der typisk har været meget modstandsdygtig over for medikamenter,« siger Herbst.

Han har lige præsenteret sin forskning på American Society of Clinical Oncologys årsmøde i Chicago.

Forskningen har stået på i ti år, og man har fulgt patienter i aldersgruppen 30 til 86 år i 26 lande.

Efter fem år var 88 procent af patienterne, der tog den daglige pille efter fjernelse af deres tumor, stadig i live sammenlignet med 78 procent af patienterne, som blev behandlet med placebo.

Samlet set var der 51 procent lavere risiko for at dø for patienter, der fik pillen i forhold til patienter, der fik placebo.

Ifølge Guardian havde to tredjedele af de 682 patienter i forsøget ingen forhistorie med rygning, hvilket tyder på, at pillen virker for både rygere og ikkerygere med diagnosen lungekræft.

For nylig kunne B.T. fortælle, at kræftdødeligheden er faldet markant i Danmark.

På ti år er dødeligheden for patienter med lungekræft herhjemme således faldet med 24 procent.