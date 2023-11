Coronapandemien var muligvis er resultat af det.

En sygdom, der smitter fra dyr til mennesker.

Og fremtidens pandemier og epidemier kan meget mulig bunde i samme udgangspunkt og blive langt mere værre. Det fremgår af et studie, der er blevet publiceret af BMJ Global Health, skriver Sky News.

Allerede i 2050 vil der være risiko for, at sygdomme, der bliver overført fra dyr til mennesker, kan dræbe op til 12 gange flere, end sygdommene gør i dag, lyder den dystre forudsigelse.

Ifølge undersøgelsen så er antallet af særskilte epidemier, som er forårsaget af smitte fra dyr til mennesker, steget på verdensplan de sidste 60 år.

Studiet har undersøgt fire forskellige slags vira fra 1963 og frem til i dag.

Her var der 3000 særskilte udbrud af sygdomme forårsaget af viraene.

Heraf var 75 følge af smitte fra dyr til mennesker, og de udbrud førte til i alt 17.232 dødsfald.

Årsagen til, at videnskabsfolkene bag studiet frygter en stigning er at stigende temperaturer og skovrydning, der vil give bedre levevilkår for vira og presse dyr og mennesker sammen på mindre plads.

Resultaterne har fået forskergruppen til at opfordre til, at man handler hurtigt, for at imødegå 'en stor og voksende risiko for den globale sundhed.'

En af teorierne om coronavirussens opståen er, at det var en inficeret flagermus, som smittede den første person i Kina, men nogle videnskabsfolk betvivler den teori.

Derfor er coronapandemien heller ikke taget med i undersøgelsen.