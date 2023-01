Lyt til artiklen

Inden du farer ud til kaffeautomaten igen-igen, er det nok en god idé lige at læse disse linjer.

Langt fra alle kan nemlig bælle løs uden risiko.

Det slår et nyt stort japansk studie ifølge det tyske magasin Focus fast. I studiet deltog 6.500 mænd og 12.000 kvinder, der er blevet fulgt tæt gennem 19 år.

En af forskningens konklusioner er, at en gennemsnitsperson skal holde sig på tre til fire kopper kaffe om dagen. Den mængde er, ifølge forskerne, endda anbefalelsesværdig, da den mængde kaffe blandt andet er med til at sænke risikoen for blandt andet hjerte- og karsygdomme, leverkræft, Parkinson og sukkersyge.

Døjer man derimod med for højt blodtryk, hvilket 20-25 procent af alle voksne danskere gør, skal man dog holde sig til en eller to kopper kaffe om dagen, viser studiet.

Hvis man drikker mere, er risikoen for at få problemer med hjertet dobbelt så høj.

»Ud fra vores kendskab er dette det første studie, som påviser sammenhængen mellem at drikke to eller flere kopper kaffe om dagen og dødelighed blandt mennesker med forhøjet blodtryk,« siger Hiroyasu Iso, der stod i spidsen for forskningen.

Symptomerne på for højt blodtryk kan blandt andet være hovedpine om morgenen, svimmelhed, næseblod, søvnløshed og synsforstyrrelser.

Har man for højt blodtryk er der, ifølge de japanske forskere, dog ingen grund til helt at droppe kaffen, da en lille daglig dosis kan have positiv virkning på hjertets sundhed.