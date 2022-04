De fleste kræftbehandlinger involverer operationer, kemiske giftstoffer eller farlig stråling.

Men snart kan det være slut med det.

For et nyt gennembrud i kræftforskningen slår nu fast, at et forskerhold ved University of Michigan med stor succes er lykkes med at ødelægge levertumorer hos rotter ved hjælp af ultralydsbølger.

Eksperimentet viste, at lydbølger var i stand til at ødelægge så meget som 75 procent af tumorerne, hvilket gav rotternes immunsystem evnen til at ødelægge det resterende væv.

Men det bedste ved det hele var, at behandlingen ikke krævede nogen kemoterapi eller invasive operationer.

Forskerholdet siger, at teknikken vil kunne forbedre resultaterne for kræftpatienter markant.

»Selv hvis vi ikke målretter mod hele tumoren, kan vi stadig få tumoren til at regredere og også reducere risikoen for fremtidig metastaser,« sagde Zhen Xu, professor i biomedicinsk teknik og medforfatter af undersøgelsen.

Den nye teknik, der kaldes histotripsi, er allerede ved at blive testet i et forsøg med leverkræft hos mennesker i USA og Europa, og kan bruges til at ødelægge kræftvæv med en høj grad af præcision.

Helt konkret målretter den nye ultralydsbehandling sin celledræbende energi mod 'dårlige' celler og skåner de raske.

Maskinen, der blev brugt i testen, sender mikrosekunder lange ultralydsimpulser ind i kræftvævet, som skaber små bobler.

Disse bobler udvider sig hurtigt og kollapser derefter, hvilket dræber kræftceller og nedbryder en tumors struktur.

Der er årligt omkring 480 nye tilfælde af leverkræft i Danmark.