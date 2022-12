Lyt til artiklen

Det er langtfra første gang, et billede af præsident Putin har vakt opsigt, siden Rusland invaderede Ukraine.

Og nu sker det igen.

Billedet er fra 8. december, hvor den russiske præsident var i Kreml for at hylde en række russiske helte.

I alt var 12 russiske mænd fra dele af forsvaret samlet for at modtage en guldhæderspris ved navn 'Helte af Rusland'. Et af de fineste hædersmærker, en russisk soldat kan modtage.

I den forbindelse fik de taget et billede med den russiske præsident. Men noget ved det billede har fanget opmærksomheden hos folk på sociale medier.

Og der er også noget specielt ved billedet, hvis man spørger kropssprogsekspert Pernille Slot.

»Det første, jeg lægger mærke til, er, at det er en meget skinnende og pompøs sal, de står i. Der er noget historisk, højt og helligt over det. Det ligner noget fra en svunden tid. Noget som er outdated!« siger Pernille Slot.

Og så kommer hun til det, mange på sociale medier har lagt mærke til.

»Der er altså noget med højden,« siger Pernille Slot.

Et nyt billede af Vladimir Putin har vakt opsigt på sociale medier. Foto: SPUTNIK Vis mere Et nyt billede af Vladimir Putin har vakt opsigt på sociale medier. Foto: SPUTNIK

Den russiske præsident skal officielt være 170 cm høj. Alligevel er størstedelen af soldaterne lavere end ham. Ikke mindst dem, der står tæt på Putin.

»Putin er ikke lille. Men alligevel har man fundet en række personer, som alle er lavere end ham. Og de er alle sammen også samme farve, selvom Rusland er et stort land med mange forskellige folkeslag,« siger hun.

»Putin vil gerne vise sig som magtfuld, rig. Han puster sig op for at virke større. Det er helt modsat Zelenskyj, som sidder i en army-T-shirt i ydmyge omgivelser,« siger hun.

Det er ikke første gang, billeder med Putin fra Kreml har vakt opsigt på grund af størrelse.

Der har været Putin bag meget lange borde, der har været Putin bag helt små borde, og der har været Putin med nært allierede med enorm distance.

Ofte har det spillet på Putins højde.

Og det har Pernille Slot også bidt mærke i.

»Vi har set adskillige gange, at Putin gerne vil virke større og højere. Og han gør meget for at virke højere. Det er bare ikke normalt. Putin har tydeligvis et kompleks, når han igen og igen vil iscenesætte sig selv større, end han er. Han gør et ihærdigt forsøg på konstant at vise sig større end han i virkeligheden er. Det siger en del,« siger Pernille Slot.

»Det er nærmest, som om han vil være Instagram-perfekt. Også med den pompøse baggrund. Men det virker mere som et råb om hjælp. Han ligner en, der har det elendigt indeni,« siger Pernille Slot.

»For når man hviler i sig selv, så behøver man ikke hele tiden italesætte, at man ikke er lille,« uddyber eksperten.

Hun lægger også mærke til Putins holdning på billedet.

Putins højre arm er højere oppe end venstrearmen. Hans højre skulder er hævet højere end venstre skulder.

»Putin er anspændt, især i hans højre side. Der er tegn, der tyder på, at den side af hjernen, som har med lineære processer som logistik og strategi at gøre, arbejder på højtryk. Det er tegn, der viser, at den side er presset. Han giver indtryk af at være en presset mand« siger hun.

»Når jeg ser det billede, så tænker jeg, 'av, hans mor burde have krammet ham lidt mere – hans far burde have rost hans togbane lidt mere'. For der er noget helt galt.«