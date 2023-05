Først dræbte den 14-årige dreng en sikkerhedsvagt, og derefter dræbte han tre skolelever.

Nu viser nye frygtindgydende detaljer, at angrebet på en skole i Serbien var nøje planlagt.

Onsdag morgen affyrede en 14-årig skoleelev flere skud på en skole i den serbiske hovedstad Beograd.

Det skriver Sky News.

Chokerede forældre knuger sig til deres børn efter et skoleskyderi i Beograd, Serbien. Foto: OLIVER BUNIC

Den 14-årige dreng nåede at dræbe mindst otte skoleelever i alderen 11-14 år og en sikkerhedsvagt på skolen i den serbiske hovedstad Beograd.

Yderligere seks elever og en lærer blev såret under skyderiet, som den 14-årige udførte med sin fars pistol.

Men ifølge en liste som politiet fandt hos drengen, der går under initialerne KK, var angrebet nøje planlagt.

Veselin Mili, der er politichef i Beograd, fortalte på et pressemøde, at KK havde skrevet navnene ned på de børn, som han ville ''likvidere'' i et angreb, som politiet vurderer, at han har planlagt i en måned.

Den 14-årige dreng, der af elever bliver beskrevet som en flot og stille dreng, blev ført ud af politiet. Foto: OLIVER BUNIC

Drengen havde i sine meget detaljerede planer gengivet, hvilke klasserum han skulle gå ind i, og hvilke børn han målrettet ville gå efter.

Ifølge politichefen var det »som taget ud fra en gyserfilm.«

Den 14-årige dreng havde udover sin fars pistol, også pakket fire molotovcocktails i sin taske under angrebet.

En af eleverne, som overværede skyderiet, gik i klasse med den 14-årige og beskrev han som en stille fyr.

»Han var en stille fyr, han så pæn ud, han fik gode karakterer, men vi vidste ikke meget om ham. Han var ikke så åben over for alle. Jeg havde bestemt ikke forventet, at dette ville ske.«

Samme elev fortæller chokeret om skyderiet på skolen.

»Det var nonstop, det var ikke som ét skud ad gangen. Jeg vidste ikke, hvad der skete, vi modtog nogle beskeder i telefonen. Nogle børn fra syvende klasse svarede ikke, så vi var virkelig bange.«