Twitter har allerede gjort det – og nu følger Facebook og Instagram efter.

For fremover vil det koste penge for brugere at få det eftertragtede blå flueben, så man fremstår som 'verificeret'.

Det har Mark Zuckerberg, topboss for moderselskabet Meta, annonceret i et opslag på Facebook.

Udrulningen af konceptet begynder inden for meget kort tid, lyder det her.

»Vi ruller det ud i Australien og New Zealand i denne uge og flere lande følger snart,« skriver Mark Zuckerberg.

'Meta Verified', som navnet er, vil koste 11,99 dollar om måneden på fastnet eller 14,99 dollar for mobiletelefonbrugere. Det svarer til 84 eller 105 danske kroner.

For at kunne få det blå flueben skal man i fremtiden kunne identificere sig med gyldigt id, der matcher navn og profilbillede på sine konti.

Man skal mindst være 18 år og tidligere have været aktiv på de Facebook og/eller Instagram.

»Den nye funktion handler om at øge troværdigheden og sikkerheden på tværs af vores tjenester,« skriver Mark Zuckerberg og uddyber, at det på den led vil være lettere at afsløre konti med falske profiler.

I et blogindlæg fra Meta fremgår det videre, at har man allerede et blåt flueben, vil man ikke blive omfattet af de nye regler. Her vil det også i fremtiden være gratis.

Til gengæld får fluebensbrugere for den månedlige ydelse flere fordele.

Man kan eksempelvis se frem til et øget rækkevidde på opslag, mens man ligefrem kan »få adgang til et rigtigt menneske i forhold til generelle kontoproblemer«.