Siden årtusindeskiftet har inflationen i eurozonen kun to gange været over fire procent.

Første gang var i en kort periode op til finanskrisen, og anden gang blev i oktober 2021.

Siden er det dog kun gået én vej, og det giver næsten ikke mening at tale om rekorder længere, selvom de er blevet slået hver måned.

Det er dog også tilfældet i juli, hvor inflationen i de 19 lande, der har euroen som valuta, steg fra 8,6 procent i juni til 8,9 procent sammenlignet med sidste år.

Det fremgår af et nyt estimat fra eurostat, EUs officielle statistikbank.

»Endnu en grim inflationsmåling for juli,« lyder det fra Bert Colijn, seniorøkonom med fokus på eurozonen for banken ING bank, til Time, der ikke ser nogen umiddelbare tegn på, at trenden er ved at vende.

For at tæmme inflationen hævede Den Europæiske Centralbank (ECB) i sidste uge styringsrenten med 0,5 procentpoint. Det var dermed også ECBs farvel til negative renter og dens første renteforhøjelse siden 2011. Mange forventer en yderligere renteforhøjelse til september.

»Inflationen fortsætter med at være ønsket høj, og den forventes at ligge over vores mål i noget tid,« sagde ECB-chef Christine Lagarde ifølge nyhedsbureauet AP. Centralbankens erklærede mål er at holde inflationen på omkring to procent.

Det er især de ekstremt høje energipriser, der driver inflationen i Europa – og i resten af verden. Inflationen på energimarkedet i eurozonen lyder ifølge eurostat på 39,7 procent i juli.

I Europa er det særligt afhængigheden af russisk gas, der i den forbindelse er blevet en hovedpine.

At inflationen fortsætter himmelflugten har dog ikke betydet, at Europas vækst er aftagende.

Eurostat kunne nemlig fredag fortælle, at økonomien i EUs 27 medlemslande voksede med 0,6 procent i gennemsnit – og med 0,7 procent i eurozonens 19 lande. I USA derimod er økonomien skrumpet med 0,9 procent i andet kvartal.

I Europa er der dog formentlig en god forklaring på, at økonomien voksede i anden kvartal på trods af krig og inflation, hvor det især er de sydeuropæiske lande, der skubber tallet opad.

»Det skyldes blandt andet, at man var lukket ned (grundet corona, red.) i dele af første kvartal,« siger seniorøkonom i Sydbank Mathias Dollerup Sproegel til Ritzau og forklarer, at der dermed er tale om en »ketchupeffekt« på grund af genåbningen.

