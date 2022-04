Rusland er ved at opbygge tropper og udstyr på mindst tre steder ved Ukraines grænse.

Det tyder rapporter og satellitbilleder på ifølge CNN.

Angivelig skulle Rusland være ved at opbygge tropper og udstyr ved Belgorod- og Voronezh-regionerne og omkring byen Matveev Kurgan mod syd.

I Ukraine forstærker Rusland sine operationer omkring Izyum og forbereder sig på at angribe sydpå for at indtage Slovyansk. Sådan lyder det ifølge Institute for the Study og War.

Derfra kan russiske tropper muligvis rykke frem mod øst eller sydøst for at omringe ukrainske landstyrker, lyder det videre fra Institute for the Study og War.

Skulle Mariupol falde, kan russiske styrker begynde at bevæge sig mod nord for at fuldføre omringningen af ​​en større gruppe ukrainske tropper. Nogle af Ukraines mest erfarne og bedst udstyrede enheder menes at være i øst.

Derudover viser satellitbilleder, at den russiske militærkonvoj på 13 kilometer er i fremdrift og rykker frem i området øst for Ukraines næststørste by, Kharkiv.

Den består af pansrede køretøjer, lastbiler med artilleri og støtteudstyr.