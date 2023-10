Det er snart fire måneder siden, at den toårige Émile forsvandt sporløst.

Han forsvandt fra sine bedsteforældres hjem i bjerglandsbyen Vernet i Sydfrankrig. Siden da har man ledt massivt – uden held.

Nu giver den franske nyhedskanal BFM TV nye detaljer om dagen, hvor Émile forsvandt.

Ifølge kanalen er der identificeret en ny, mulig mistænkt i den mystiske forsvindingssag. Det er en 17-årig dreng, som bor sammen med sine forældre på en gård i nabolandsbyen.

BMF TV skriver, at den 17-årige blev identificeret som en mulig mistænkt i sidste uge. Både han og forældrene er allerede blevet afhørt.

Familiens hjem, der ligger i landsbyen Roussimal, omkring fem kilometer fra Vernet, blev ransaget i sidste uge.

Den 17-årige skulle i forvejen være kendt for mindre lovovertrædelser, og for at have kørt sin traktor alt for hurtigt gennem landsbyens gader, skriver nyhedskanalen.

Ifølge de nye oplysninger skulle den 17-årige have haft et heftigt skænderi med Émiles bedstefar den dag, hvor den lille dreng forsvandt.

Den 17-åriges fætter skal have forklaret til politiet, at bedstefaren var blevet sur, fordi den 17-årige skal have beskadiget en mur i sit hus med sin traktor.

Fætteren er et af de to vidner, der skulle have set Émile sidst, skriver kanalen. Han siger, at den 17-årige ikke kørte sin traktor den dag, Émile forsvandt, og hævder, at fætteren kom til ham til fods.

Denne påstand modsiges dog af andre vidnesbyrd. Mindst én lokal beboer skal have set en traktor passere bedsteforældrenes hjem den morgen, skriver BFM TV.

»For at være ærlig forstår jeg ikke, hvad efterforskerne forsøger at finde. Et barn forsvinder, og de fokuserer på en ung person, der ikke har noget med det at gøre,« siger fætteren.

Politiet har oplyst, at de holder alle muligheder åbne, samtidig med at de ikke har gjort nogle fund, der tyder på, at der er sket noget kriminelt med den toårige.