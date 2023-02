Lyt til artiklen

Mindre end to uger før mordene på fire Idaho-studerende blev den nu mistænkte ph.d.-studerende Bryan Kohberger indkaldt til møde på universitet.

Et møde, der omhandlede en »voksende bekymring om hans adfærd,« skriver The New York Times.

Blandt andet lød beskyldningerne på, at den 28-årige Kohberger havde fået kvindelige studerende til at føle sig utilpas ved blandt andet at have fulgt en af kvinderne ud til hendes bil.

Derudover havde han haft et skænderi med en af professorerne, ligesom flere studerende havde klaget over hans hårde karakter i hans rolle som underviser.

Derfor iværksatte afdelingslederne en handleplan på mødet – men billedet ændrede sig ikke.

11 dage senere, 13. november, blev de fire universitetsstuderende fundet stukket ihjel i et hjem lige ved universitet i Idaho.

Og måneden efter blev Kohberger både fyret fra sit job efter endnu et skænderi med samme professor, ligesom han blev anholdt og sigtet for fire mord og indbrud.

Selv nægter han sig skyldig.

Det var overvågningskameraer nær gerningsstedet, der kom til at spille en rolle i anholdelsen af Kohberger. Efterforskerne fattede nemlig interesse for en hvid personbil, som senere blev identificerer som en Hyundai Elantra.

Bilen viste sig at være i nærheden af universitet, hvor den nu fængslede Kohberger studerede kriminologi. Det var via kørekortoplysningerne om hans udseende, at efterforskerne kunne konstatere, at bilejerens signalement passede med det delvise signalement, som et skræmt øjenvidne på gerningsstedet havde kunnet give af knivmorderen.

Deruover sikrede efterforskerne indholdet i skraldespanden hos den mistænktes forældre, hvor han var hjemme på juleferie.

Det gav et match på det dna-spor, som kriminalteknikere på gerningsstedet havde fundet på knappen på en brun læderskede, som gerningsmanden tilsyneladende havde glemt på en seng hos et af de fire mordofre.

Motivet til det firedobbelte drab er stadig en gåde. Politiet mener dog ud fra teledata at kunne fastslå, at Kohbergers mobiltelefon har været nær ofrenes bolig mindst 12 gange siden juli og frem til hans anholdelse.

