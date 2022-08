Lyt til artiklen

Et internationalt hold af videnskabsmænd har identificeret en ny virus i Kina.

Det er det anerkendte medicinske tidsskrift New England Journal of Medicine, der har offentliggjort undersøgelsen.

Virussen er formentlig hoppet fra dyr til mennesker, og den er på nuværende tidspunkt blevet observeret i 35 patientprøver i Kina.

Men selvom virussen er ny for mennesker, så er der ikke noget nyt i, at det kan ske. Dog skal man stadig se situationen an.

Det fortæller Søren Riis Paludan, der er professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

»Jeg kan starte med at sige, at virussen er del af en større familie, hvor vi kender nogle af virussene, såsom mæslingevirus.«

»Når en virus springer fra dyr til mennesker og giver et lille mikroudbrud, så hører den almindelige borger kun om det, når det ender med en pandemi. Men det er langt fra altid tilfældet (at det ender sådan, red.),« forklarer Søren Riis Paludan.

Men er der så risiko for, at den nye virus kunne ende som en pandemi?

»I princippet aner man det ikke. Det kan man ikke vide,« siger Søren Riis Paludan.

Dog understreger professoren, at det ofte sker, at man opdager en ny virus hos mennesker. Og set i skyggen af coronapandemien får nye virusser langt større opmærksomhed end tidligere.

»Det her er en virus, der var hos dyr, og som så sprang over på mennesker. Det er altid sket. Men nu sker det oftere end for 100 år siden, da man udbygger i de områder, hvor dyrene normalt lever.«

»Men vores teknologi er også blevet bedre, så der bliver lavet mange flere analyser, hvor man tjekker for virus. Og efter en pandemi får det mere opmærksomhed,« siger Søren Riis Paludan.

Opmærksomheden på den nye virus kan også læses i flere udenlandske medier såsom The Guardian, The Washington Post og Independent, som alle skriver om virussen.

Men ifølge Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, er der ikke grund til den store bekymring.

»Før vi fik coronapandemien, var det ikke i den almene interesse, at der kom en ny form for virus. Vi er vant til at se de her rapporter.«

»Indtil videre er der ikke nogen fare for, at det her kan blive den næste pandemi, som vi så med coronavirus,« siger Jens Lundgren.

Han tilføjer, at det ikke tyder på, at virussen smitter mellem mennesker. Samtlige af de smittede er fra provinserne Shandong og Henan i Kina.