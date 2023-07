Verdens første malariavaccine bliver over de næste to år rullet ud i 12 afrikanske lande.

Den har potentiale til at redde mange liv, lyder det onsdag i en pressemeddelelse fra WHO.

I alt vil 18 millioner doser blive distribueret i lande, hvor børn har højst risiko for at blive syge og dø af sygdommen.

WHO skriver, at efterspørgslen efter vaccinen har været høj.

'Vaccinen kan have stor betydning i kampen mod malaria,' siger Thabani Maphosa, ledende direktør i organisationen GAVI, der har været med til at finansiere vaccinerne.

Kombineret med andre indgreb kan den forhindre 'titusindvis af dødsfald hvert år', vurderer han.

Vaccinen går under navnet 'RTS, s/AS01' og er vurderet til 'sikkert og effektivt' at reducere dødsfald og alvorlig sygdom, efter den blev givet til 1.7 millioner afrikanske børn i 2019.

Den bliver blandt andet rullet ud i Congo, Uganda og Burkina Faso.

Læge og vaccinedirektør i WHO, Kate O'Brien, kalder vaccinen et gennembrud for områder, der er plaget af malaria.

'Vi kommer til at arbejde hårdt på at øge udbuddet, indtil alle børn i risikozonen har adgang til en'.

Oxford Unversity har også udviklet en malariavaccine ved navn R21, som afventer godkendelse hos WHO.