'Søvnig pige mocktail' er navnet på den nyeste trend, der breder sig på TikTok.

Flere tusinde videoer florerer på det sociale medie med en drik, der skal gøre det nemmere at falde i søvn og give en dybere ro.

Men blandt de mange videoer breder der sig en anden farlig cocktail.

Nemlig cocktailen, der bliver kaldt 'Lean', som består af vingummier, sodavand og hostesaft.

»Det er farligt, fordi det er afhængighedsskabende hvis man bruger det regelmæssigt. Det er ret bekymrende,« siger daglig leder af Stofrådgivningen i Novavi, der er Danmarks største leverandør af stof- og alkoholbehandling, Isabella Koppel.

»Bekymringen går på, at man skal have sløvende medicin for at kunne falde i søvn. Det kan jo hurtigt blive en glidebane.«

Hostesaft indeholder antihistamin og eventuelt stoffet kodein, der omdannes til morfin i leveren, som begge virker hostestillende.

Og bivirkningerne ved hostesaft er, at man bliver sløv, søvnig og tør i munden. Men ved højere doser kan man opleve at blive forvirret, svimmel og få synsforstyrrelser.

Derfor er det også attraktivt at tage for at kunne falde hurtigt i en dyb søvn. Men det er bestemt ikke en god idé, mener eksperter.

#sleepingissues #fyp #tastetest #sleepissues #melatonin #magnesium #tastetesting #sleepygirl #sleephacks #honestreview #sleepingproblems #asmr #asmrsounds #mocktail #poppi #nightroutine #nighttimeroutine Murder On The Dancefloor - Sophie Ellis-Bextor @darcymcqueenyyy knew I HAD TO TRY THIS. results at the end!!!! #sleepygirlmocktail

Det er særligt receptpligtig hostesaft, der er farligt at tage gennem en længere periode.

For netop den form for hostesaft er særligt afhængighedsskabende.

Men også håndkøbs-hostesaft kan have en skadelig effekt gennem et længere forbrug, forklarer Isabella Koppel.

Det indeholder antihistamin, der også har en sløvende effekt.

»Uanset hvad, så er det problematisk, hvis man bruger det til at falde i søvn,« uddyber hun.

Det er også en pointe, som misbrugsekspert og overlæge i Stofrådgivningen, Henrik Rindom, hæfter sig ved.

»Det primære problem er kodein, som er receptpligtig. Du kan ikke på samme måde blive afhængig af antihistamin,« forklarer han.

»Det er ikke sundt at tro, at man skal bruge medicin for at sove.«

Gennem sit arbejde i fonden Novavi kan Isabella Koppel også fortælle, at der er en større tendens til, at unge mennesker bruger receptpligtige præparater til 'at finde ro.'

»Det er jo typisk, når man lægger hovedet på puden om aftenen, at bekymringerne fylder, og uroen starter, hvilket kan være forklaringen på, at dette desværre kan blive en trend« siger hun.