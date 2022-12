Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En voldsom brand har mandag ramt – endnu – et shoppingcenter ved Moskva.

Ifølge det russiske, statskontrollerede nyhedsbureau Tass er en person kommet til skade, ifølge de foreløbige på grund af røgforgiftning.

Branden brød ud tidlig mandag morgen i indkøbscentret Stroypark i Balasjikha, der er en østlig forstad til den russiske hovedstad.

Det russiske kriseministerium har oplyst, at flammerne skulle have spredt sig over hele 10.000 kvadratmeter, hvor mere end 110 brandmænd og 35 køretøjer er blevet indsat. Her ses branden:

The Stroypark shopping center in #Balashikha, #Moscow region is on fire. pic.twitter.com/H2o8rQKIg7 — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2022

Ansatte og kunder skulle være blevet evakueret.

Så sent som i fredags brændt et andet shoppingcenter ved Moskva ved navn OBI, dengang i den nordvestlige forstad Khimki. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Her var branden endnu voldsomme, da 17.000 kvadratmeter i en af hovedstaden største centre blev ødelagt – og en person, en sikkerhedsvagt, blev dræbt.

Det lykkedes dog for brandvæsenet at få afskærmet flammerne, så de ikke spredte sig til hele det den enorme indkøbscenter.

Det udbrændt OBI-shoppingcenter i Khimki. Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere Det udbrændt OBI-shoppingcenter i Khimki. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Og faktisk har der været tre store brande ved Moskva i de seneste fire dage, for også lørdag måtte brandvæsenet rykke ud.

Her gik alarmen ved Pusjkinmuseet i den centrale del af millionbyen, hvor en brandmand kom til skade, da et loft faldt sammen over ham midt under slukningsarbejdet.

Selvom det er ganske bemærkelsesværdigt med så mange brande på så kort tid i Moskva har myndighederne intet meldt ud om en mulig sammenhæng.

Den seneste brand i Balasjikha skulle ifølge det russiske kriseministeriums nyeste udmelding være forårsaget af en kortslutning.

Fredagens brand blev i første omgang stemplet som påsat, men er siden blevet korrigeret til at være blevet udløst af en svejsulykke.